DIRETTA ITALIA FRANCIA U21/ Video streaming Rai 2: sfida alla Under 20 Bleus (Torneo Revello, 16 giugno 2024)

DIRETTA ITALIA FRANCIA U21: I TESTA A TESTA

Sembra paradossale, ma tecnicamente la diretta di Italia Francia U21 di oggi pomeriggio non ha precedenti. Come è possibile qualcosa del genere tra due Nazionali big del calcio europeo anche a livello giovanile? La spiegazione è presto detta: in questo Torneo Maurice Revello 2024, i padroni di casa della Francia portano la loro Under 20, motivo per cui non si trovano precedenti con l’Italia Under 21, che d’altro canto in manifestazioni ufficiali sarebbero impossibili, perché naturalmente non si affrontano mai Nazionali di categorie d’età differenti, anche di un solo anno.

Spiegata dunque in questo modo una situazione che a prima vista avrebbe potuto sembrare assurda, possiamo fare qualche ragionamento ulteriore grazie ai dati del sito specializzato Transfermarkt: la rosa della Francia vale un pochino di più, cioè 70,90 milioni di euro contro i 58,75 milioni complessivi per la rosa dell’Italia U21 a disposizione del c.t. Carmine Nunziata, che d’altronde ha fatto diversi esperimenti. In effetti, la differenza nell’età media è davvero ridotta: 20,5 anni per gli Azzurrini e 20,2 per i padroni di casa transalpini, praticamente come se non ci fosse l’anno di differenza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA FRANCIA U21: FINALE TERZO POSTO AL TORNEO MAURICE REVELLO

Accoppiamento sicuramente prestigioso ma fra due Nazionali che certamente si aspettavano di più della finale terzo posto al Torneo Maurice Revello, invece la diretta di Italia Francia U21 varrà “solo” per il terzo posto nella manifestazione francese che oggi pomeriggio, domenica 16 giugno 2024 alle ore 14.30, proporrà quindi a Salon de Provence la partita per il gradino più basso del podio fra quelle che sulla carta ci saremmo attesi come principali protagoniste. Le due grandi rivali invece hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi e quindi la diretta di Italia Francia U21 sarà un po’ in tono minore.

Detto che non hanno entusiasmato nemmeno i francesi, concentriamoci su quanto offerto dai ragazzi del c.t. Carmine Nunziata nei giorni scorsi. L’esordio fu con la vittoria per 4-3 contro il Giappone, bene davanti e male dietro; solo dolenti note invece nel pessimo ko per 4-0 contro l’Ucraina alla seconda giornata. Infine, sono arrivate una vittoria ai calci di rigore contro Panama e il successo di misura contro il fanalino di coda Indonesia, che hanno raddrizzato la classifica ma onestamente non hanno migliorato di molto il giudizio sugli Azzurrini. Una vittoria contro i cugini e padroni di casa sarebbe quindi preziosa per chiudere con il sorriso, ma cosa ci dirà la diretta di Italia Francia U21?

ITALIA FRANCIA U21: COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

L’appuntamento con la nostra Under 21 sarà ancora una volta in chiaro per tutti, ecco allora che la diretta tv di Italia Francia U21 sarà garantita oggi pomeriggio su Rai Due, naturalmente al tasto numero 2 del telecomando, con la preziosa alternativa garantita dal sito oppure dall’applicazione di Rai Play per seguire anche tramite la diretta streaming video la finale terzo posto Italia Francia U21. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA FRANCIA U21

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21

Possiamo infine presentare anche le probabili formazioni della diretta di Italia Francia U21, fermo restando che è stato un torneo utilizzato da Carmine Nunziata per sperimentare (con alterne fortune) e quindi non è facile sbilanciarsi circa i nomi dei titolari anche per l’atto conclusivo. Da una parte è l’ultima occasione per provare qualcosa, dall’altra sarebbe rischioso esporsi a potenziali figuracce contro i cugini d’oltralpe. Sassi potrebbe agire tra i pali; davanti a lui, si può ipotizzare una retroguardia a quattro con Turicchia terzino destro, Dalle Mura e Ghilardi difensori centrali ed infine Veroli sulla sinistra, ma si deve considerare anche un reparto a tre, in quel caso con possibile inserimento di Zanotti.

A centrocampo cercano posto Pisilli e Faticanti, ma naturalmente dipenderà anche dalla scelta del modulo tattico, ad esempio il già citato Veroli potrebbe avanzare sulla linea mediana se la scelta dovesse cadere sulla difesa a tre. Meno dubbi (forse) in attacco, dove al massimo c’è un ballottaggio per una maglia: infatti ecco Volpato che dovrebbe agire come trequartista a supporto delle due punte, uno degli attaccanti sarà Raimondo mentre il posto al suo fianco è potenzialmente conteso fra Esposito e Cerri.











