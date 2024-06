DIRETTA ITALIA UCRAINA U21/ Video streaming Rai 2: una sfida “inedita” (oggi 6 giugno 2024)

DIRETTA ITALIA UCRAINA U21: TESTA A TESTA

A stretto rigore di termini, la diretta di Italia Ucraina U21 vedrà scendere in campo per gli Azzurrini la Nazionale Under 21 e per l’Ucraina invece l’Under 23, motivo per cui tra le due formazioni non ci sono precedenti ufficiali, dal momento che ovviamente stiamo parlando di due differenti categorie giovanili – nel Torneo Maurice Revello ciò è consentito. Possiamo allora aggiungere che per l’Ucraina si tratta del gruppo che ha disputato la scorsa edizione degli Europei Under 21, raggiungendo le semifinali e in questo modo anche la qualificazione per il torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024, alle quali parteciperà come Under 23.

L’Italia purtroppo non ci sarà, infatti avremo Spagna, Israele e appunto Ucraina più la Francia come Paese organizzatore a rappresentare l’Europa nel torneo a cinque cerchi. L’Ucraina farà parte del girone B che comprenderà anche Argentina, Marocco e Iraq, che saranno quindi le avversarie nella prima fase del torneo olimpico, al quale l’Ucraina avrà il piacere di partecipare quest’anno per la prima volta, scrivendo così una pagina di storia del proprio sport. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA UCRAINA U21 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Le modalità restano le stesse della precedente uscita, allora possiamo ribadire l’appuntamento con la diretta tv di Italia Ucraina U21, che sarà nuovamente garantita in chiaro per tutti su Rai 2, quindi su un canale generalista, con la telecronaca di Luca De Capitani e il commento tecnico di Sebino Nela. Di conseguenza, ecco che la copertura in diretta streaming video tv di Italia Ucraina U21 sarà offerta a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA UCRAINA U21

AZZURRINI A CACCIA DELLA SECONDA VITTORIA

Seconda uscita e naturalmente obiettivo seconda vittoria nella diretta di Italia Ucraina U21, che ci attende oggi pomeriggio, giovedì 6 giugno 2024, con fischio d’inizio alle ore 15.00 presso lo Stade de Lattre-de-Tassigny di Aubagne, nel dipartimento francese delle Bocche del Rodano, regione Provenza Alpi Costa Azzurra. Luoghi che sarebbero sicuramente gradevoli per una vacanza ma che in questi giorni ospitano l’edizione numero 50 del Torneo Maurice Revello, uno dei più prestigiosi di calcio giovanile a livello internazionale. La diretta di Italia Ucraina U21 vedrà quindi tornare in campo l’Under 21 del c.t. Carmine Nunziata dopo il pirotecnico 4-3 contro il Giappone, che ha dato indicazioni ottime in attacco, decisamente meno in difesa.

La seconda uscita sarà meno esotica, dal momento che l’Ucraina è l’unica rivale europea del nostro girone, che poi nei giorni seguenti ci vedrà affrontare anche Panama ed Indonesia: d’altronde, uno dei motivi di fascino del torneo è proprio la possibilità di conoscere realtà molto diverse fra loro, per una preziosa occasione di confronto. Come detto, dopo la prima uscita dell’Italia il bilancio è in chiaroscuro, l’auspicio verso gli Europei 2025 sarebbe quello di avere conferme in attacco e miglioramenti invece in difesa, anche perché la rivale è tosta – l’Ucraina arriva dalla vittoria per 3-0 contro l’Indonesia -, ma naturalmente il verdetto arriverà solamente al termine della diretta di Italia Ucraina U21…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21

Parlando di questa partita, è doveroso dare uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Italia Ucraina U21, almeno per quanto riguarda i ragazzi del c.t. Carmine Nunziata. Contro il Giappone la difesa ha faticato, attenzione a possibili cambiamenti: in porta potrebbe esserci un dubbio fra Sassi e Zacchi; nella retroguardia a quattro, come centrale la certezza dovrebbe essere Ghilardi, affiancato da uno tra Bonfanti e Dalle Mura, mentre come terzini Zanotti, Turicchia, Pieragnolo e Veroli sono in quattro per due maglie.

Passando poi al centrocampo, teniamo presente che il modulo è il 4-3-3, di conseguenza ci sono tre maglie da assegnare: sono favoriti Faticanti e Ndour, mentre per l’altro posto a disposizione potremmo avere un ballottaggio tra Fabbian e Hasa. Infine, il reparto offensivo degli Azzurrini dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Esposito e Fini, con il ballottaggio che in questo caso sarebbe fra Tongya e Raimondo.

