DIRETTA ITALIA INDONESIA U21/ Video streaming Rai 2: è una partita inedita (Maurice Revello 2024, 12 giugno)

DIRETTA ITALIA INDONESIA U21: I TESTA A TESTA

La diretta di Italia Indonesia U21 rappresenta il primo incrocio tra queste due nazionali; dobbiamo anche ricordare che, mentre gli azzurrini affrontano il torneo Maurice Revello 2024 appunto con l’Under 21 di Carmine Nunziata, gli asiatici hanno invece preso parte alla competizione in terra francese con la loro Under 20, dunque stiamo parlando di due categorie differenti. Anche così comunque, e abbastanza chiaramente, l’Italia domina le voci statistiche nei testa a testa, secondo i dati del sito specializzato Transfermarkt: il valore della rosa è di poco inferiore ai 60 milioni di euro per noi, mentre tocca gli 820 mila euro per l’Indonesia, che ha 32 mila euro come valore di mercato.

Gli azzurrini raggiungono invece i 2,26 milioni; solo Giovanni Fabbian, secondo questo portale il calciatore più prezioso della nostra rosa con i suoi 14 milioni di euro, da solo vale centinaia di volte in più rispetto all’intera squadra indonesiana, che ha in Kadek Arel il suo giocatore più “remunerativo”. Si tratta di un difensore centrale di piede destro, nato nel 2005 e dotato di buon fisico: gioca nel Bali United, dunque in patria, e chissà che questo torneo Maurice Revello 2024 possa consentirgli di mettersi ancora più in mostra. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA INDONESIA U21 IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta la diretta tv di Italia Indonesia U21 viene affidata alla televisione di stato: le partite degli azzurrini al torneo Maurice Revello 2024 sono coperte da Rai Due, appuntamento allora in chiaro per tutti anche per il quarto match del girone che, come sempre, si potrà seguire anche grazie alla diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, perché vi basterà accedere al sito di Rai Play oppure installare e attivare la sua relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA INDONESIA U21

ITALIA INDONESIA U21: CHIUDIAMO IL GIRONE!

Alle ore 18:15 di mercoledì 12 giugno si gioca la diretta di Italia Indonesia U21: si tratta della quarta e ultima partita nel gruppo B del torneo Maurice Revello 2024, e gli azzurrini sono in campo per provare a qualificarsi alla fase successiva. Si tratta di un’Italia che per il momento è andata a onde, si potrebbe dire così: Carmine Nunziata ha voluto affidarsi a una nazionale sperimentale con qualche esordiente, nel primo match abbiamo faticato ma battuto il Giappone e già si era visto che qualche problema difensivo lo avevamo.

Poi è arrivata la netta sconfitta contro l’Ucraina, che del resto sta dominando il girone; adesso arriva il match contro un’Indonesia che ha incassato 11 gol nei primi tre appuntamenti ed è fuori dai giochi, dovrebbe essere un impegno abbordabile con il quale riscattarci ma scopriremo tutto tra poco, quando finalmente la diretta di Italia Indonesia U21 prenderà il via e vedremo se la nostra nazionale giovanile potrà proseguire la corsa nel torneo Maurice Revello 2024, o se questa sarà la sua ultima partita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INDONESIA U21

Studiando le probabili formazioni di Italia Indonesia U21 è probabile che Nunziata si affidi a un 4-3-1-2: dietro le due punte andrà uno tra Tongya e Volpato, davanti Seydou Fini e Raimondo potrebbero formare la coppia avanzata mentre a centrocampo si punta su un turnover con Alessandro Bianco in cabina di regia e due mezzali che possono essere Pisilli e Kouda. Anche in difesa si cambia: spazio qui a Turicchia sulla fascia sinistra con Zanotti a destra, in mezzo invece potrebbe toccare a Dalle Mura e Fontanarosa con Sassi che potrebbe occupare la porta.

L’Indonesia U20 di Indra Sjafri gioca invece con un 5-4-1 di stampo classico: Ramadhan in porta, Murari e Geypens a occupare le fasce basse, poi i tre centrali che sarebbero Kadek Arel, Markx e Meshaal Hamzah con una mediana a due nella quale saranno impiegati Jardim e Yvel. I due esterni di centrocampo chiaramente possono anche accompagnare l’azione della prima punta: occhio dunque al movimento di Afrisal e Hinoke, con Raven schierato da prima punta per uno schema che in fase di possesso può anche diventare 3-4-3.











