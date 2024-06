DIRETTA ITALIA GEORGIA/ Video streaming tv: ecco i convocati di coach Pozzecco (oggi 23 giugno 2024)

DIRETTA ITALIA GEORGIA: I CONVOCATI

La lista dei convocati per le amichevoli azzurre è davvero lunga: nella diretta di Italia Georgia bisognerà allora capire in che modo Gianmarco Pozzecco gestirà il gruppo dal quale dovrà poi uscire il roster che andrà a Porto Rico ad affrontare il Preolimpico. Certamente spicca l’assenza di Amedeo Della Valle, ma Pozzecco ha più volte spiegato come convocare la guardia di Brescia, che in assoluto sarebbe uno dei primissimi a meritare la chiamata, significherebbe costruire una squadra per lui e questo l’Italia non se lo può permettere. Va segnalata l’esclusione di Amedeo Tessitori a favore di Guglielmo Caruso: decisione che dalle parti di Venezia non hanno preso troppo bene.

Naturalmente il nostro playmaker sarà Marco Spissu, sempre parlando di Reyer, ma attenzione a Nico Mannion che, reduce da un’ottima stagione con Varese, si era già rivisto con la maglia azzurra e tre anni fa era stato lo straordinario protagonista del Preolimpico di Belgrado, dunque si potrà ancora contare su di lui. Il punto di domanda sarà per l’appunto Danilo Gallinari: da anni in NBA ma frenato dagli infortuni nelle stagioni più recenti, si presenterà al Preolimpico a quasi 36 anni e chiaramente il corpo non può più essere quello di un tempo. Il talento non gli manca, da vedere però se possa esser elui ad avere quel ruolo “alla Fontecchio” di cui si parlava in precedenza. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA GEORGIA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà ancora una volta la televisione satellitare a occuparsi delle partite della nostra nazionale di basket: la diretta tv di Italia Georgia sarà quindi trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder e che naturalmente sarà riservato ai possessori di un abbonamento. I clienti di questa emittente potranno poi riferirsi al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, per assistere all’amichevole: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ITALIA GEORGIA: CI PREPARIAMO AL PREOLIMPICO

La diretta di Italia Georgia rappresenta la prima amichevole che la nostra nazionale di basket affronta nella preparazione al Preolimpico: siamo alla Il T Quotidiano Arena di Trento, palla a due alle ore 19:00 di domenica 23 giugno. Gianmarco Pozzecco e i suoi ragazzi sono pronti: tra meno di due settimane saremo infatti a San Juan per il nostro girone che potrebbe consentirci di qualificarsi alle Olimpiadi, ancora una volta dobbiamo affrontare questo percorso che tre anni fa era stato trionfale, portandoci a battere la Serbia a Belgrado e a tornare ai Giochi dopo un’assenza ventennale.

Adesso il contesto sembra simile, anzi: sulla carta l’Italia avrebbe un percorso più abbordabile visti quelli che sono i gironi, ma non c’è nulla di scontato ed è anche per questo che Pozzecco vuole testare il gruppo azzurro nelle due amichevoli, la seconda delle quali sarà contro la Spagna. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Italia Georgia, contro una nazionale in crescita e che a sua volta sarà poi impegnata nel Preolimpico; aspettando che l’amichevole si giochi possiamo fare qualche altra considerazione circa i temi principali legati a questa amichevole.

DIRETTA ITALIA GEORGIA: GRUPPO DECIMATO

Purtroppo in vista della diretta di Italia Georgia bisogna dire che non siano arrivate belle notizie per Pozzecco. La nostra nazionale infatti dovrà fare a meno di Simone Fontecchio, che negli ultimi grandi tornei è stato il nostro punto di riferimento offensivo e che invece non ci sarà per infortunio. Assenti anche Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, due giovani che avrebbero potuto largamente fare comodo agli azzurri; tra i grandi veterani allora va registrato il ritorno di Danilo Gallinari e quello di Nicolò Melli, mentre già qualche mese fa Marco Belinelli aveva fatto capire di volersi chiamare fuori.

Di conseguenza, sarà un’Italia leggermente da rimodellare: sarebbe facile dire che Gallinari sostituirà in toto Fontecchio, non funziona esattamente così negli equilibri di una nazionale ma certamente per il Gallo potrebbe essere l’occasione per lasciarsi alle spalle gli ultimi infortuni che gli hanno fatto saltare appuntamenti importanti, sulla carta dovrebbe comunque rappresentare il fulcro offensivo dell’Italia ma questo lo vedremo, anche per temi come quello che stiamo trattando sarà importante la diretta di Italia Georgia perché Pozzecco potrà avere indicazioni sui quintetti e la gestione dei possessi, e allora non vediamo l’ora di lasciare la parola al parquet.











