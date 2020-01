Diretta Italia Georgia/ Streaming video tv: Settebello per il primato (pallanuoto)

Italia Georgia, in diretta dalla Duna Arena di Budapest, è la partita valida per la terza e ultima giornata del girone D degli Europei di pallanuoto maschile 2020. L’appuntamento è alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 18 gennaio: il Settebello campione del Mondo in carica è ad un passo dalla conquista matematica del primo posto nel girone, avendo vinto le precedenti due sfide contro Grecia e Francia. Di conseguenza in Italia Georgia gli azzurri andranno a caccia del tris, che avrebbe importanza non solo simbolica per i ragazzi del c.t. Sandro Campagna. Ricordiamo infatti che il primo posto nel girone darà diritto di saltare gli ottavi accedendo direttamente ai quarti di finale, di conseguenza metterebbe in discesa la strada del Settebello negli Europei 2020 di pallanuoto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Georgia da palinsesto Rai sarà regolarmente garantita su Rai Sport + HD (canale numero 57) nonostante la concomitanza di altri eventi, ma in ogni caso il sito Internet della Rai garantirà naturalmente una diretta streaming video tramite la quale tutti gli appassionati di pallanuoto potranno seguire l’ultimo impegno del Settebello nella fase a gironi di questi Europei. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA GEORGIA: IL CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Italia Georgia con la doverosa avvertenza di non sottovalutare i nostri avversari, che hanno saputo battere la Francia e dunque potenzialmente potrebbero anche soffiarci il primo posto. La differenza di valori dovrebbe comunque essere netta, anche se certamente Sandro Campagna si aspetta dagli azzurri una prestazione migliore rispetto a quella mostrata giovedì proprio contro la Francia, nella quale dopo avere accumulato cinque gol di vantaggio c’è stato un calo di pressione che nel finale ha rischiato di aprire la partita. Indicazioni migliori erano giunte dalla netta vittoria al debutto contro la Grecia, seconda forza del girone che infatti poi non ha avuto grosse difficoltà nel superare la Georgia. Se il Settebello fa la sua parte, il primato nel girone non dovrebbe essere un problema, per dare maggiore consistenza all’ambizione di tornare sul tetto d’Europa dopo 25 anni.



