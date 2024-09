DIRETTA ITALIA GERMANIA UNDER 20: I TESTA A TESTA

La diretta Italia Germania Under 20 rappresenta una partita che nella Elite League ha parecchi precedenti, perché queste due nazionali sono sempre presenti nel torneo, che ha anche cambiato formula e infatti per un certo periodo, lo scorso decennio, era un Quattro Nazioni. In più ci sono tante amichevoli, ma noi ci riferiamo a questo contesto per il quale si gioca anche oggi: da quando la Elite League è tornata tale, cioè dal 2017, le sfide sono state cinque e incredibilmente sono terminate tutte in parità, mai per 0-0 e con l’ultima in Italia che, nel marzo dello scorso anno, era finita 1-1 con i gol messi a segno da Armindo Sieb e Giuseppe Ambrosino, a cinque minuti l’uno dall’altro.

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata, 10 settembre 2024)

L’ultima vittoria tedesca è del novembre 2016, in casa nostra (a Empoli) con rete decisiva di Cedric Teuchert, mentre l’Italia ha battuto i tedeschi, nell’occasione più recente, due mesi prima ma in quel caso in Germania, l’ultimo successo casalingo risale all’aprile 2015 quando, al Matusa di Frosinone, gli azzurrini di Alberigo Evani avevano vinto 2-1 segnando dopo 9 minuti con Luca Garritano e trovando la seconda rete all’inizio del secondo tempo grazie a Roberto Gagliardini, con in mezzo il temporaneo pareggio siglato da Hany Mukhtar. Va detto che lo stesso Gagliardini è stato forse il calciatore che, tra tutti quelli in campo quel giorno – Germania compresa – ha avuto la carriera migliore… (agg. di Claudio Franceschini)

Formazioni Olanda Germania/ Quote, Zirkzee o Weghorts? (Nations League, 10 settembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ITALIA GERMANIA UNDER 20, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la partita in diretta Italia Germania Under 20 purtroppo non ci sono notizie positive dato che non sono previste trasmissioni del match.

Lo stesso discorso riguarda a malincuore anche la diretta streaming, anch’essa al momento non assegnata a nessuno.

ITALIA GERMANIA UNDER 20, SECONDA GIORNATA

Un debutto positivo per entrambe. La diretta Italia Germania Under 20, in programma martedì 10 settembre alle ore 16:00, metterà a confronto due formazioni che hanno iniziato nel migliore dei modi l’Elite League 2024/2025.

Formazioni Norvegia Italia U21/ Quote, conferme per Bove e Bianco (oggi 10 settembre 2024)

Gli Azzurrini hanno vinto 2-1 contro la Repubblica Ceca in una gara equilibrata e difficile. Rete di Lipani al 36eismo del primo tempo e raddoppio di Ciammaglichella al 64′ hanno reso vano il tentativo di rimonta di Masek all’ottantesimo.

Ancora più complicato la sfida per la Germania che al 50esimo si trovava sotto 2-0 con la Romania con i gol di Burnete (bomber Lecce Primavera) e Musi su rigore. Rimonta arrivata grazie alla rete di Pejcinovic e la doppietta di Ansah per il 3-2 definitivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA UNDER 20

È arrivato il momento di osservare le probabili formazioni della diretta Italia Germania Under 20. Gli Azzurri si schiereranno con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Magro, difesa a quattro con Idrissi, Mané, Corradi e Palestra. A centrocampo spazio a Sardo e Lipani come mezzali e Harder regista con Zeroli trequartista e il duo De Pieri-Presta in attacco.

La Germania replica con il 4-1-2-3 molto offensivo. In porta Bachaus, difeso da Eitschnberger, Drexler, Collins e Rothe. Siemens sarà l’unico mediano con Keimlein e Maza che si disporranno alle spalle di Kate, Weiper e Diehl.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ITALIA GERMANIA UNDER 20

Siamo arrivati all’analisi delle quote per le scommesse sulla diretta Italia Germania Under 20. Partiamo da chi vincerà la sfida con l’1 fisso a 2.50, esattamente come il 2 in favore dei teschi, mentre il segno X del pareggio è quotato 3.20.

Per i bookmakers è molto probabile l’esito Gol vale a dire almeno un gol a testa a 1.62 rispetto il No Gol a 2.03. Over e Under 2.5 possiamo trovarli rispettivamente a 1.77 e 1.84.