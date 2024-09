DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA UNDER 20, PARTE L’ELITE LEAGUE

Alla ricerca del quarto titolo consecutivo. La diretta Repubblica Ceca Italia Under 20 darà il via alla Elite League, anche conosciuto come il Torneo Otto Nazioni che vedrà partecipare inoltre Portogallo, Germania, Inghilterra, Polonia, Romania e Turchia. Il match si giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 17:00.

Come si svolge questa competizione? Molto semplicemente, ogni Nazionale affronta una volta soltanto le altre sette componendo così una classifica generale che sancirà la squadra vincitrice. Dunque non ci saranno match di ritorno, questo per evitare una sovraffollamento del calendario calcistico.

Le prime due edizioni della storia sono state vinte dalla Germania nel 2017/2018 e dall’Olanda nel 2018/2019. L’Italia aveva ottenuto un quarto e un ottavo posto prima di fare incetta di vittorie. Infatti nel 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ha sempre e solo vinto la Nazionale azzurra mentre nel 2019/2020 la competizione si è fermata a causa del Covid dopo cinque giornate su otto con l’Italia prima nel girone in solitaria.

DOVE VEDERE DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA UNDER 20, STREAMING VIDEO

Purtroppo ci sono brutte notizie per quanto riguarda la diretta Repubblica Ceca Italia Under 20. La sfida non sarà infatti trasmessa da nessuna parte.

Né il sito della UEFA né quello della Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno comunicato notizie a riguardo, con la sfida che non compare in alcun palinsesto nemmeno televisivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA UNDER 20,

Le probabili formazioni Repubblica Ceca Italia Under 20 vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-2-3-1. Tra i pali Vitek, difesa a quattro con Pensa, Kukucka, Vecerka e Farka a chiudere il reparto. In mediana Buzek-Ambros mentre sulla trequarti Ila, Masek e Urica con Siler punta.

L’Italia scenderà in campo con il modulo 4-3-3. Tra i pali Palmisani, difeso da Missori, Dellavalle, Fontanarosa e Angori. Pagano e Terracciano mezzali con Amatucci regista mentre D’Andrea a destra, Hasa a sinistra e Montevago in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE REPUBBLICA CECA ITALIA UNDER 20,

Riusciranno i nostri Azzurrini a parte con il piede giusto? Secondo le quote per le scommesse Repubblica Ceca Italia Under 20 la risposta è sì: il 2 fisso è dato a 1.80 contro i 3.25 della vittoria dei padroni di casa e 4.00 del pareggio.

Come spesso capita in queste sfide tra Nazional giovanili, l’Over 2.5 è dato a meno dell’Under vale a dire 1.66 e 2.15. Stesse identiche quote per Gol e No Gol con la giocata “Entrambe le squadre segnano” che appare la più prevedibile.