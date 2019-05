Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv: 2^ test match a Cagliari (amichevole)

Italia Giappone, in diretta dal PalaPirastu di Cagliari, è la seconda amichevole di volley maschile in programma oggi venerdì 24 maggio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 20.00. Secondo test match quindi per la nazionale del ct Gianlorenzo Blengini, che è approdata nella città sarda nei giorni scorsi per comperate la preparazione degli azzurri in vista della Nations league, primo appuntamento di questa estate infuocata per la maglia nazionale. Ecco quindi che dopo ottima prova messa in campo ieri sempre al PalaPirastu, l’Italia è di nuovo in campo col Giappone per la replica, di fronte a un pubblico che ha risposto con grande entusiasmato a questa toccata e fuga della nazionale di volley maschile. Benchè certo si tratti solo di un’amichevole (per di più “in replica”) il valore della sfida che attende oggi Blengini e i suoi è importante: solo il 31 maggio prossimo l’Italia sarà in campo contro l’Iran nella prima settimana della Nations league, appuntamento a cui gli azzurri devono presentarsi al top della forma. Non dimentichiamo poi che la diretta Italia Giappone sarà anche oggi una vetrina privilegiata per chi, per età magari, ha finora trovato poco spazio, a cui lo stesso Blengini chiede disponibilità e impegno per costruire la nazionale del futuro.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIR ITALIA GIAPPONE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta di Italia e Giappone, questa sera alle ore 20.00 non sarà visibile in diretta tv. La federazione italiana di pallavolo però ha predisposto la diretta streaming video dell’amichevole di Cagliari sul proprio profilo YouTube ufficiale, oltre che sul portale ufficiale www.federvolley.it.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: GLI AZZURRI DI BLENGINI

Come detto prima, la diretta Italia Giappone di questa sera sarà la grande occasione per effettuare una ulteriore rifinitura in casa azzurra: ormai sono passati diversi giorni dalla prima convocazione ed è tempo per il ct Gianlorenzo Blengini di fare le ultime valutazioni in prospettiva della Nations league. Proprio nei giorni scorsi poi lo stesso ct della nazionale Italia di volley maschile ha diramato l’elenco dei 25 convocati per questa competizione targata Fivb e che impegnerà la nostra Italia per le successive 5 settimane. Da qui poi il tecnico chiamerà di settimana in settimana 14 giocatori per ogni tornata di incontri (che saranno tre per ognuno dei 5 turni previsti). L’elenco è lungo ma notiamo parecchi giovani e pure elementi già più noti, che si sono messi in luce anche in occasione degli ultimi mondiali. Da Giannelli a Nelli fino a Argenta, Anzani e Mazzone, ma pure chi dopo una stagione straordinaria col club ha voglia di mettersi in luce sotto il segno del tricolore come Piano, Sbertoli, Ricci e Cavuto. Prima di guardare però già alla Nations league, andiamo a Cagliari, per scoprire quali saranno i responsi per il ct azzurro dalla diretta Italia Giappone di questa sera.



