DIRETTA ITALIA GIAPPONE: LE AZZURRE SOGNANO NELLA BJK CUP 2024!

La diretta Italia Giappone è in programma presso la Martin Carpena Arena di Malaga e avrà inizio alle ore 10.00 di stamattina, sabato 16 novembre, per i quarti di finale della BJK Cup 2024 di tennis femminile, il corrispettivo della Coppa Davis e quindi la maggiore competizione per Nazionali. Il paragone è valido anche per quanto riguarda il format, che prevede due incontri di singolare ed eventualmente il doppio in caso di parità. L’attesa è grande per la diretta Italia Giappone, perché le Azzurre sono finaliste uscenti avendo perso contro il Canada l’atto decisivo della scorsa edizione, ma in questo 2024 le ambizioni sono ancora maggiori.

In fondo, un anno fa di questi tempi non era ancora iniziata “l’esplosione” di Jasmine Paolini ai massimi livelli, con due finali Slam al Roland Garros e Wimbledon e la posizione numero 4 nel ranking mondiale Wta, mentre in doppio potremo schierare la stessa Paolini con Sara Errani, cioè la coppia che ci ha regalato uno storico oro olimpico a Parigi 2024. Nel mirino c’è quindi la cinquina dopo i quattro trionfi nel 2006, 2009, 2010 e 2013, in quella che ancora si chiamava Fed Cup. Per il momento possiamo dire che contro le nipponiche siamo certamente favorite, ma cosa ci dirà la diretta Italia Giappone?

ITALIA GIAPPONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA BJK CUP 2024

La diretta Italia Giappone in tv, in giorni che sono a dir poco intensi per il tennis, sarà visibile in chiaro per tutti su Supertennis, canale numero 64 del telecomando e disponibile pure sulla piattaforma Sky, dal momento che questa emittente detiene i diritti della BJK Cup 2024; inoltre, la diretta streaming video di Italia Giappone sarà di conseguenza disponibile su SuperTenniX, a sua volta accessibile per tutti.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: QUALI INSIDIE NEL QUARTO DI FINALE?

Dopo quanto abbiamo già detto, appare evidente che le Azzurre avranno il ruolo di favorite nella diretta Italia Giappone. Innanzitutto ricordiamo che la nostra Nazionale si è qualificata di diritto ai quarti delle Finali di Malaga proprio in virtù del ruolo di finalista della passata edizione della BJK Cup, mentre il Giappone è arrivato fin qui prima battendo il Kazakistan nel turno di qualificazione e poi superando la Romania giovedì nel primo turno delle Finali. Le nipponiche potrebbero quindi essere più rodate, ma certamente sono tecnicamente inferiori: contro la Romania i due singolari sono stati affidati a Ena Shibahara e Nao Hibino, entrambe abbondantemente fuori dalla top 100 del ranking Wta.

Ecco allora che la superiorità dovrebbe essere netta, sia da parte di Jasmine Paolini sia da chiunque altro la nostra capitana Tathiana Garbin sceglierà come seconda singolarista fra Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan o la stessa Sara Errani, che invece naturalmente giocherà con Paolini l’eventuale doppio in caso di necessità. Due giorni fa per il Giappone hanno giocato Shuko Aoyama/Eri Hozumi e anche in questo caso il gap tecnico con il doppio azzurro dovrebbe essere netto. Oggi però bisognerà dimostrarlo in campo con la diretta Italia Giappone…