Diretta Italia Grecia/ Streaming video Rai: per la finale! (Mondiali pallanuoto 2022)

DIRETTA ITALIA GRECIA: IL SETTEBELLO SOGNA!

Italia Grecia si gioca in diretta all’Alfréd Hajós di Budapest, alle ore 16:00 di venerdì 1 luglio: per il Settebello è arrivato il grande momento, quello della semifinale ai Mondiali pallanuoto 2022. Mercoledì la nostra nazionale ha fatto l’impresa, eliminando l’Ungheria padrona di casa; adesso siamo in zona medaglie ma vogliamo fare il passo ulteriore, ovvero quello di tornare in finale a distanza di tre anni e ripetere lo straordinario titolo che avevamo vinto a Gwanju, un’impresa che forse non era contemplata ma che ancora una volta ci dice della grande qualità di questo gruppo.

Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 1 luglio

L’asticella inevitabilmente si alza: la Grecia è una nazionale che negli ultimi anni non ha avuto grandi risultati, ma rimane comunque un punto di riferimento nel mondo della pallanuoto maschile e soprattutto arriva dall’argento olimpico di un anno fa, dunque stiamo parlando di un gruppo che ha saputo alzare l’asticella e nei quarti di finale ha eliminato gli Stati Uniti. Vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Grecia, sperando ovviamente che il Settebello sappia regalarsi la finale; intanto possiamo fare un rapido focus sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita.

DIRETTA/ Mondiali nuoto 2022 video streaming Rai: altro oro Cina, aspettando Tocci!

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI PALLANUOTO 2022

La diretta tv di Italia Grecia, visto l’orario, dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport: sarà questo canale della televisione di stato a fornire le immagini della semifinale ai Mondiali pallanuoto 2022, ma come sempre consigliamo di consultare la programmazione perché potrebbero esserci cambi dell’ultima ora. Ad ogni modo, l’emittente metterà a disposizione – senza costi aggiuntivi – il servizio di diretta streaming video: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 6-14): Setterosa eliminato, sfida impossibile!

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Grecia è dietro l’angolo: il Settebello sogna in grande, la vittoria contro l’Ungheria (anche campione d’Europa in carica) è stata straordinaria perché la nostra nazionale ha saputo battere la nazionale padrona di casa, che aveva il pubblico dalla sua parte, e ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nel corso dei Mondiali pallanuoto 2022. Il grande mattatore è stato Francesco Di Fulvio, autore di 4 gol; il successo ovviamente ha galvanizzato il gruppo allenato da Sandro Campagna, che ha timbrato uno straordinario risultato eguagliando quanto fatto dal Setterosa, che il giorno precedente schiantando la Francia si era preso la semifinale.

Contro la Grecia sarà una partita tosta; forse l’Italia parte leggermente favorita ma non può entrare in acqua con questo pensiero, il match sarà inevitabilmente tutto da vivere e giocare. Ricordiamo, per dovere di cronaca ma anche sapendo che sarà un tema per il post-gara, che in finale andremmo a incrociare una tra Croazia e Spagna; sempre una delle due sarebbe comunque la nostra avversaria nella partita per la medaglia di bronzo, ma noi ovviamente speriamo di giocarci un metallo più prezioso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA