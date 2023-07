Diretta Italia Grecia/ Streaming video Rai: Setterosa per il primato (Mondiali pallanuoto 2023, 20 luglio)

DIRETTA ITALIA GRECIA: IL DEBUTTO DEL SETTEROSA!

Italia Grecia, in diretta come sempre dalla Marine Messe di Fukuoka, si giocherà alle ore 3.30 della notte italiana di oggi, giovedì 20 luglio, quando in Giappone saranno già le ore 10.30 del mattino. Orario purtroppo particolarmente infelice per noi, ma la partita della terza e ultima giornata della fase a gironi sarà di particolare importanza ai Mondiali di pallanuoto femminile 2023 in corso appunto nella città nipponica di Fukuoka.

Infatti, la diretta di Italia Grecia stabilirà chi fra il Setterosa e le elleniche chiuderà al primo posto nel girone C, conquistando così un posto immediato nei quarti di finale che saranno in programma lunedì 24 luglio, e chi invece dovrà accontentarsi del secondo posto che significherà dover passare dal turno aggiuntivo di playoff contro la terza del girone D, che sarà in programma sabato 22. L’Italia, grazie alla migliore differenza reti, potrà contare su due risultati su tre, perché il pareggio darebbe il primo posto al Setterosa: un piccolo vantaggio per le Azzurre, ma naturalmente sarà la diretta di Italia Grecia ad emettere il verdetto.

DIRETTA ITALIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Grecia sarà garantita da Rai Due, canale che trasmette le gare del mattino ai Mondiali nuoto 2023 e dunque anche questa partita del torneo di pallanuoto femminile. Ricordiamo che sarà possibile seguire le immagini di Italia Grecia anche in diretta streaming video, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA GRECIA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA GRECIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Grecia, la partita di stanotte è attesissima anche perché di fatto sancirà il “debutto” del Setterosa e delle elleniche ai Mondiali di pallanuoto femminile 2023. Non ce ne vogliano Argentina e Sudafrica, ma oggettivamente si tratta di due Nazionali di livello clamorosamente inferiore: l’Italia ha comunque fatto il suo dovere, perché contro l’Argentina ha vinto per 27-1 al debutto e poi ha infilato un’altra goleada anche contro il Sudafrica, sconfitto invece per 24-2. Non è un dettaglio: la differenza reti del Setterosa è così pari a +48 contro il +41 della Grecia, motivo per cui adesso alle Azzurre basterà anche il pareggio.

Insomma, due ottimi “allenamenti” che l’Italia ha onorato nel migliore dei modi, però naturalmente da oggi la musica cambia, dal momento che la Grecia è una tradizionale rivale per il Setterosa e una delle migliori Nazionali a livello internazionale, come confermato anche dalla medaglia d’argento ottenuta dalle elleniche agli Europei di pallanuoto dell’anno scorso. Sarà quindi fondamentale saper cambiare passo dopo le due facilissime vittorie delle scorse giornate: che cosa ci dirà il primo vero test a Fukuoka? Questa è la curiosità che ci accompagna verso la diretta di Italia Grecia…

