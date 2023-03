Diretta Italia Inghilterra/ Streaming video Rai 1, debutto di lusso (Euro 2024)

DIETTA ITALIA INGHILTERRA: OSPITI FAVORITI!

Italia Inghilterra, diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanović presso lo Stadio Diego Armando Maradona naturalmente di Napoli, si giocherà alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 23 marzo 2023. Non ci sarebbe potuto essere debutto più prestigioso per il girone C delle qualificazioni a Euro 2024, che in base all’esito del sorteggio unisce le due finaliste della scorsa edizione. Resta indimenticabile il trionfo ai calci di rigore degli Azzurri di Roberto Mancini nella finale di Wembley e inoltre l’Italia in seguito ha vinto contro l’Inghilterra pure in Nations League, con gol di Giacomo Raspadori nello scorso mese di settembre per qualificarci alla Final Four.

Insomma, la diretta di Italia Inghilterra ci fornisce molti dolci ricordi, ma naturalmente sia noi sia loro avremmo fatto molto volentieri a meno di incontrarci di nuovo nel girone di qualificazione per Euro 2024. Vero che passeranno le prime due di ogni gruppo e che quindi Azzurri e Leoni sono i grandi favoriti, ma avere un’altra big nello stesso girone non è il massimo e sarebbe importante cominciare con il piede giusto, per poi non fare passi falsi contro Ucraina, Macedonia del Nord e Malta, che sono le altre nazionali del gruppo C. Adesso comunque pensiamo a una partita sempre affascinante e che sicuramente ci farà emozionare: cosa ci dirà la diretta di Italia Inghilterra?

ITALIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Inghilterra è fornita naturalmente da Rai Uno, come sempre per la nostra Nazionale di calcio, dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti con la possibilità di assistere al match anche in alta definizione. Inoltre ricordiamo che ci sarà anche la diretta streaming video di Italia Inghilterra, che sarà fornita per tutti tramite il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA INGHILTERRA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

Scopriamo adesso qualcosa in più anche circa le probabili formazioni per la diretta di Italia Inghilterra. Ci sono ancora diversi dubbi per Roberto Mancini: tra i pali Donnarumma è favorito su Meret, in difesa ipotizziamo Bonucci in mezzo a Darmian e Acerbi, per lo juventino le alternative sono Toloi e Scalvini, mentre Romagnoli potrebbe avere maggiori possibilità in caso di difesa a quattro. Meno dubbi per quanto riguarda gli esterni, che dovrebbero essere Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, che sarebbero sulla linea dei difensori se il modulo fosse a quattro. In mediana le certezze dovrebbero essere Barella e Verratti, con in più Jorginho in caso di 4-3-3, infine restano incertezze pure in attacco, dove potremmo ipotizzare il tridente con Berardi a destra e Grifo a sinistra per affiancare la novità assoluta Retegui.

Per quanto riguarda invece Gareth Southgate, ecco che il dubbio tattico potrebbe essere fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. In ogni caso, in porta dovrebbe esserci Pickford; davanti a lui, schieriamo la difesa a quattro con James a destra, Stones e Maguire oppure Dier nella coppia centrale e Shaw a sinistra. Da centrocampo cominciano i dubbi: proviamo ad indicare una coppia mediana formata da Bellingham e Rice, più uno tra Henderson e Mount se il modulo fosse il 4-3-3; in attacco invece potremmo vedere Saka, Rashford e Grealish sulla trequarti a supporto del centravanti Kane, senza dimenticare Foden, il 4-2-3-1 ci sembra favorito proprio perché darebbe un posto in più ai tanti nomi eccellenti dell’attacco inglese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Italia Inghilterra in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sulla carta potrebbero essere leggermente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di segno 1 per la vittoria dell’Italia ed infine un pareggio varrebbe 3,20 volte la posta in palio per chi avrà scommesso naturalmente sul segno X.











