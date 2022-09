Video/ Italia Inghilterra (1-0) gol e highlights: decide una perla di Raspadori

VIDEO ITALIA INGHILTERRA 1-0

L’Italia supera l’Inghilterra nella penultima giornata della Nations League grazie ad un bel gol siglato da Raspadori, che naturalmente è il culmine delle emozioni anche nel video Italia Inghilterra 1-0. Gli azzurri si giocheranno il primato del girone lunedì a Budapest contro l’Ungheria che ha superato la Germania con analogo risultato. I magiari sono primi con dieci punti con l’Italia seconda a quota 8. Andiamo a rivivere le emozioni del match. Di Lorenzo ci prova con il sinistro, respinge Pope ma era fuorigioco. Ci prova Raspadori con il sinistro, conclusione respinta. Scamacca di testa, Pope salva in angolo! Ottimo inizio degli azzurri. Barella prova a pescare Scamacca, chiude bene Dier. Siam intanto giunti al quindicesimo minuto di gara, siamo sempre sullo zero a zero. CLICCA QUI PER IL VIDEO ITALIA INGHILTERRA (1-0): GOL E HIGHLIGHTS

Troppi errori in questa fase del match da parte dell’Italia, siamo al ventesimo minuto di gioco. James in mezzo, libera Bonucci. Dieci minuti alla fine della prima frazione, latitano le occasioni. Cristante da fuori area, conclusione respinta. Walker per James, pallone troppo lungo. Kane avanza indisturbato e arriva ai venti metri, conclusione alta. Italia in pressione alta ed Inghilterra in leggera difficoltà. Termina senza recupero il primo tempo tra Italia ed Inghilterra. L’unica azione degna di nota da ricordare è il colpo di testa di Scamacca messo in angolo da Pope.

SECONDO TEMPO

Dimarco in mezzo per Scamacca, Dier chiude con i tempi giusti. Sterling parte in contropiede, Bonucci lo stende fuori area, punizione per l’Inghilterra e giallo per il difensore. James calcia altissimo su punizione. Scontro tra Toloi e Kane di testa, per fortuna nulla di grave per entrambi. Italia poco incisiva in attacco fino ad ora. Dimarco si inserisce alla grande e serve Barella da solo in area che non ci arriva, c’era comunque il fuorigioco di partenza di Dimarco. Cross insidioso di Kane, Toloi salva in angolo. Il difensore dell’Atalanta ha rischiato anche l’autorete ma ha salvato gli azzurri. Entrano Gnonto e Pobega per Scamacca e Barella. Di Lorenzo di tacco per Raspadori in area, palla in mezzo messa in angolo. Sul tiro ci prova Gnonto, palla ancora in corner.

Raspadori! Grandissimo gol del centravanti in forza al Napoli! Lancio di Bonucci, controllo volante e poi con il destro non lascia scampo a Pope! Davvero un gol di pregevole fattura. Esplode la panchina dell’Italia al gol. Grande entusiasmo anche sugli spalti di San Siro. Si tratta del quarto gol in maglia Italia per Raspadori. Nell’altro match Ungheria sempre avanti sulla Germania. Donnarumma rischia tantissimo di suola sul rinvio, si salva l’estremo difensore del Psg. Quindici minuti alla fine, Italia avanti grazie a Raspadori. Ci prova due volte Kane in area, il centravanti inglese trova le belle risposte di Donnarumma. Mancini prepara intanto altri cambi, sta arrivando il momento di Gabbiadini. Giallo a Di Lorenzo per fallo su Grealish. Esce intanto l’autore del gol, Raspadori, per Gabbiadini. Bellingham con il sinistro da fuori area, tiro da dimenticare. Doppia chance per l’Italia per chiuderla. Gabbiadini solo in area si fa respingere la conclusione da Pope. Arriva poi Dimarco che prende il palo! Toloi in mezzo per Cristante che da ottima posizione spara alto. Sei i minuti di recupero. Rice da fuori area, para facile Donnarumma. Palla in mezzo per Bellingham, di testa sfiora il pari e la beffa. Termina il match tra Italia e Inghilterra, Raspadori risolve il match. L’Italia si giocherà il primato del girone lunedì contro l’Ungheria. Inghilterra che retrocede nella Lega B.

VIDEO ITALIA INGHILTERRA 1-0: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella (62′ Pobega), Jorginho (89′ Jorginho), Cristante, Dimarco (89′ Frattesi); Raspadori (81′ Gabbiadini), Scamacca (62′ Gnonto). All. Mancini. A disp. Meret, Vicario, Luiz Felipe, Zerbin, Grifo, Esposito, Bastoni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker (72′ Shaw); Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka (72′ Grealish); Kane. All. Southgate. A disp. Ramsdale, Henderson, Trippier, Coady, Ward-Prowse, Tomori, Mount, Bowen, Alexander-Arnold, Abraham

ARBITRO: Gil Manzano (ESP)

RETI: 68 ‘ Raspadori

AMMONITI: Bonucci, Di Lorenzo, Grealish











