DIRETTA/ Italia Irlanda del Nord U17 video streaming tv: appena due precedenti

DIRETTA ITALIA IRLANDA DEL NORD U17: I TESTA A TESTA

Nella storia di Italia Irlanda del Nord U17, almeno quella ufficialmente registrata, troviamo soltanto due partite. Il dato che ci fa arrivare con fiducia a questo appuntamento riguarda il fatto che non abbiamo mai perso, e in più abbiamo ancora la porta inviolata contro questo avversario: nel marzo 2013 avevamo pareggiato 0-0 in trasferta in quello che era il turno Elite per gli Europei (in cui avremmo raggiunto la finale), sul neutro di Echt in Olanda. In campo tra gli altri Simone Scuffet, Elio Capradossi e Federico Bonazzoli, in panchina Emil Audero, Federico Dimarco e Davide Calabria con Alberto Cerri e Gennaro Tutino.

Più recente l’incrocio per le qualificazioni a quello che è stato l’Europeo del 2020: edizione che alla fine non è stata disputata a causa della pandemia, come ben ricordiamo. Nel primo turno di qualificazione, dunque lo stesso contesto di oggi, l’Italia aveva vinto 2-0 sempre in campo neutro: i due gol erano arrivati nel primo tempo ed erano stati firmati da Alessio Rossi e Luca Magazzù, da segnalare la presenza tra gli altri di Tommaso Baldanzi (titolare), Duccio Degli Innocenti e Fabio Miretti, quest’ultimo protagonista oggi in Serie C con la Juventus U23. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA IRLANDA DEL NORD U17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv di Italia Irlanda del Nord U17 non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video, di conseguenza per avere informazioni utili sul match dovrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione in rete. In particolare, oltre al sito www.figc.it, potrete fare riferimento alle pagine Facebook e Twitter.

ITALIA IRLANDA DEL NORD U17: AZZURRINI PER IL BIS

Italia Irlanda del Nord U17 sarà diretta dall’arbitro croato Dario Bel: alle ore 16:00 di sabato 30 ottobre, presso Inver Park a Larne, giochiamo la seconda partita nel gruppo 12 delle qualificazioni agli Europei Under 17 2022. La prima, tre giorni fa, è stata un trionfo come ci si poteva aspettare: l’Italia ha infatti demolito l’Albania con un netto 5-0, e dunque si è portata al comando del girone per differenza reti.

Oggi gli azzurrini di Bernardo Corradi avranno l’occasione di mettersi alle spalle in maniera quasi definitiva un’avversaria, perchè l’Irlanda del Nord U17 ha perso contro la Scozia all’esordio; vincere oggi significherebbe essere quasi certi di uno dei primi due posti che garantiscono il turno Elite. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Irlanda del Nord U17; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U17

Per Italia Irlanda del Nord U17 Bernardo Corradi potrebbe confermare in toto i titolari che hanno giocato mercoledì: se così fosse, davanti al portiere Raimondi vedremmo una linea difensiva con Filippo Mane e Chiarodia al centro, mentre Serra e Saiani sarebbero i due terzini. Al centro del campo capitan Lipani è il regista basso, dal quale passerà il gioco della nostra nazionale; Ciammaglichella e Di Maggio, entrambi in gol contro l’Albania, agirebbero sulle mezzali supportando anche l’azione del tridente offensivo, nel quale Bolzan (insidiato da Giacomo Marconi) sarebbe il centravanti stretto tra Carboni e Kevin Bruno, schierati come esterni.

L’Irlanda del Nord di Gerard Lyttle si dispone con un modulo speculare nel quale McLean sarà il portiere, Sean Brown e Jordan i laterali bassi e la coppia McConville-McCallon al centro della difesa. Poi una zona mediana con Patterson da frangiflutti e i due interni che potrebbero nuovamente essere Donnelly e Oudnie-Morgan; davanti, Glenfield agirebbe come riferimento centrale venendo aiutato dai due esterni del tridente, che sarebbero Brennan e Kellyman.



