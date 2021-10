Diretta Italia Albania U17/ Streaming video tv: inizia il cammino verso Euro22

DIRETTA ITALIA ALBANIA U 17: OGGI INIZIANO LE QUALIFICAZIONI EUROPEE!

Italia Albania U17, diretta dall’arbitro Ferenc Karakò, è la partita in programma oggi, mercoledì 27 ottobre 2021 e valida per il torneo di qualificazioni agli Europei Under 17: fischio d’inizio allo Shamrock park alle ore 20.00 italiane. Dopo una lunga attesa e preparazione, ecco che si accende il torneo di qualificazione alla prossima edizione degli Europei, organizzati per il 2022 in Israele e protagonisti sono subito gli azzurrini di Corradi, più che impazienti di di scendere in campo e dare spettacolo contro i pari età abanesi.

Saltate le manifestazioni 2020 in Estonia e 2021 a Cipro per la pandemia, oltre agli altri impegni con le selezioni più giovani per colpa della pandemia, la Giovane Italia non vede l’ora davvero di mettersi veramente alla prova: dalle prime amichevoli, occorse anche nelle ultime settimane è emersa una selezione azzurra in ottima forma e ben preparata, sotto la guida di Corradi, che certo promette grandi cose per questo torneo. Chissà però che dirà il campo: la squadra di Ervin Bulku pure non sarà da meno.

DIRETTA ITALIA ALBANIA UNDER 17 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Albania Under 17, match per il torneo di qualificazione agli Europei di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ALBANIA U17

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta tra Italia e Albania U17, logico immaginare che entrambi gli allenatori oggi daranno spazio solo ai loro titolari più in forma: c’è voglia di stupire ne match di debutto per il gruppo 12 del torneo di qualificazione agli Europei Under 17. Partendo dagli azzurrini, ecco che il ct Corradi dovrebbe puntare ancora sul 4-3-1-2 come modulo (visto anche nelle ultime uscite), dove pure schiererà Raimondi tra i pali e in difesa Malaspina, Charodia, Serra e Saiani. Per il centrocampo si farò avvampo ancora in cabina di regia Lipani, con il rossoblu che dovrebbe oggi venir affiancato da Di Maggio e Onofrietti: Marconi invece sarà titolare sulla linea della trequarti, alle spalle delle due punte, Bolzan e Carboni.

Sarà 4-2-3-1 invece il modulo dell’Abania Under 17 con il ct Bulku, che scommetterà su Tomas Kiri tra i pali e in difesa sul quartetto composto da Kurti, Fikaj, Haxhari e Koleci, anche se dalla panchina scalpitano Canaku e Muça. Sono poi ottime ottime chance per una maglia da titolare per Nuredini e Kasmollari a centrocampo mentre toccherà a Ruci agire appena davanti, alle spalle dell’attacco. Nel reparto offensivo torneremo poi Ageja in prima punta, affiancato sull’esterno da Xhixho e Ledio Tresa.



