Diretta Italia Irlanda/ Streaming video Rai: test match di lusso per O’Shea (rugby)

Italia Irlanda, in diretta dall’Aviva Stadium di Dublino, è la partita di rugby amichevole in programma oggi sabato 10 agosto, con fischio d’inizio fissato per le ore 15,00, secondo il fuso orario italiano. Si accende il programma estivo di lavoro della nazionale di O‘Shea in avvicinamento ai prossimi mondiali in Giappone, messi in calendario dal 20 settembre al 2 novembre. Per in nostri azzurri, di nuovo in campo dopo il Sei Nazioni, subito un test match di grandissimo prestigio e che promette scintille: a Dublino infatti con la diretta Italia Irlanda, il nostro ct potrà valutare la consistenza del nostro gruppo contro una seria candidata al titolo iridato, per poter subito eventualmente correggere il tiro prima del viaggio in terra nipponica. Siamo però ben consapevoli che il match non sarà tra i più semplice perché anche in occasioni non ufficiali la squadra del Trifoglio ci ha sempre fatto soffrire.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA IRLANDA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Italia Irlanda, test match di rugby, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato e per l’occasione anche sui primi canali. Appuntamento quindi alle ore 15,00 su Rai Due con la diretta streaming video offerta a tutti tramite il ben noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA IRLANDA

DIRETTA ITALIA IRLANDA: I CONVOCATI AZZURRI

Come detto prima, la diretta tra Italia e Irlanda sarà un banco di prova più che utile per O’Shea per affinare la preparazione dei suoi in vista dei mondiali di settembre in Giappone: come è noto il ct ancora non ha stilato la lista dei giocatori convocati per l’appuntamento iridato e di certo l’amichevole di oggi sarà ben utile in questo senso. Ecco quindi che tra i giocatori convocati per questa trasferta all’Aviva Stadium, troviamo giovani ma anche uomini di esperienza: tra i più presenti con la maglia azzurra che affronteranno oggi l’Irlanda troviamo ad esempio i piloni Lovotti e Ferrari con 34 e 22 caps a testa, mentre tra i tallonatori l’elemento da tenere d’occhio sarà Bigi che ha già messo a bilancio 19 caps, ma pure l’esordiente Makelara che promette grandi cose. Per le seconde linee facciamo attenzione a Budd con 20 caps e al giocatore della Benetton Zanni che invece ha già toccato quota 111 presenze per l’azzurro. Ricordiamo poi per i flanker Maxime Mbandà, il capitano Parisse e Steyn con 30 caps, per i mediani Palazzani e Allan: nei centri le star che spiccano sono Benvenuti e Campagnaro, mentre come ali terremo d’occhio Padovani e Esposito.



