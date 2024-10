DIRETTA ITALIA IRLANDA UNDER 21, AGLI AZZURRI BASTA UN PUNTO

Al Nereo Rocco di Trieste scenderà in campo la diretta Italia Irlanda Under 21 valida per la decima e ultima giornata dei gironi di qualificazione per gli Europei di categoria. La sfida è di quelle fondamentali che andrà a decidere il destino delle due squadre dopo un girone combattuto. L’Italia di Nunziata è davanti a tutti con tre punti di vantaggio sull’Irlanda ed è alla ricerca di almeno un punto per terminare come prima nel girone e staccare il pass per gli Europei. Deve vincere, invece, l’Irlanda di Crawford che è a tre punti di distanza dagli Azzurri ma potrebbe scavalcarli forte del pareggio dell’andata.

DIRETTA ITALIA IRLANDA UNDER 21, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Italia Irlanda Under 21 sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 con la possibilità di seguire anche lo streaming con Rai Play. Come sempre, potrete seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti del match con costanti aggiornamenti.

ITALIA IRLANDA UNDER 21, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della partita. Nunziata è pronto a confermare il funzionale 4-3-1-2 con Baldanzi, Fabbian e Ndour chiamati a sostenere la coppia offensiva formata da Gnonto ed Esposito. Bove è chiamato a gestire la fase difensiva del centrocampo a sostegno della coppia formata da Pirola e Viti. Zanotti e Turricchia saranno i due terzini con Desplanches a difendere la porta degli Azzurri.

Squadra molto difensiva, invece, per Crawford che metterà in campo una difesa a cinque formata da Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNulty e Roughan. Kenny ed Emakhu giocheranno in attacco con Healy, Phillips e Moran a centrocampo per dare ulteriore equilibrio.

