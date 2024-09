DIRETTA NORVEGIA ITALIA U21 (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

A Stavanger la partita tra Norvegia U21 ed Italia U21 è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i ragazzi allenati da mister Nunziata partono bene prendendo presto in mano il controllo delle operazioni ed il loro atteggiamento viene premiato subito al 10′ quando Baldanzi mette a segno la rete del vantaggio su assist di Gnonto, al termine di una bella azione corale.

Ecco le formazioni ufficiali: NORVEGIA U21 (5-3-2) – Tangvik; Lovik, Hjelde, Mannseverk, Ostrom, Edh; Jatta, Hansen-Aaroen, Arnstad; Broholm, Mvuka-Mugisha. Allenatore: Jan Pedere Jalland. ITALIA U21 (4-3-1-2) – Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Bove, Ndour; Baldanzi; Gnonto, F. Esposito. Allenatore: Carmine Nunziata. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE LA DIRETTA NORVEGIA ITALIA UNDER 21, STREAMING VIDEO

Dove vedere la diretta Norvegia Italia Under 21? La risposta è più semplice del previsto dato che il match verrà trasmesso su RAI 2.

A questo punto viene scontata anche la diretta streaming che si potrà assistere su Rai Play, anche in questo gratuitamente.

SI COMINCIA!

Con la diretta Norvegia Italia Under 21 inizia la penultima partita degli azzurrini nelle qualificazioni agli Europei 2025: l’Italia U21 ha giocato una partita in più rispetto alle due grandi rivali per la qualificazione alla fase finale, l’Irlanda è impegnata contro la Lettonia e, salvo sorprese, dovrebbe portare a casa la vittoria che la farebbe salire a 19 punti. Sono 18 quelli dell’Italia, 15 invece per la Norvegia: il quadro è complesso e la partita che il 15 ottobre giocheremo contro gli irlandesi, in casa nostra, rischia di essere determinante. A giocare a nostro favore tuttavia c’è il fatto che la partita in più rimasta alle nostre rivali è la sfida diretta in Irlanda: inevitabilmente, almeno una delle due resterà indietro.

È però chiaro che l’Italia debba puntare oggi a fare risultato pieno: in questo caso taglierebbe fuori la Norvegia e poi nella peggiore delle ipotesi dovrebbe battere l’Irlanda per evitare lo spareggio, in caso contrario, anche pareggiando questo pomeriggio, la questione sarebbe decisamente più difficile ma qui possiamo dire che il 2-2 strappato a Cork lo scorso novembre è un buon risultato, e forse determinante. Scopriremo comunque tutto tra poco: adesso ci possiamo mettere comodi e dare il via a questa importantissima sfida di Stavanger, la diretta Norvegia Italia Under 21 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

NORVEGIA ITALIA UNDER 21, GARA DELICATISSIMA

Un vero e proprio match point per gli Azzurrini. La diretta Norvegia Italia Under 21 potrebbe valere la qualificazione agli Europei di categoria ed è per questo che ci si aspetta una vera e propria battaglia. La gara è in programma martedì 10 settembre 2024 alle ore 18:30.

La classifica è chiara: l’Italia è prima a 18 punti con una partita in più rispetto a Irlanda a 16 e Norvegia a 15. La vittoria casalinga pareggerebbe i punti delle due con l’Irlanda che potrebbe ringraziare mentre qualsiasi altro risultato farebbe felice l’Italia.

L’andata giocata nel Belpaese è stata vinta 2-0 dunque anche un pareggio garantirebbe agli Azzurrini di stare davanti alla Norvegia, anche se ovviamente si complicherebbe tutto in chiave Irlanda. Insomma, una vittoria varrebbe sicuramente il vantaggio netto sulla Norvegia ma anche la possibilità di giocarsi eventualmente due risultati su tre contro l’Irlanda.

LE PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA UNDER 21

Andiamo a vedere adesso le probabili formazioni di Norvegia Italia Under 21. Gli Azzurri giocherà con il 3-4-3: Deplanches tra i pali, difesa a tre con Pirola, Coppola e Ghilardi. Centrocampo composto da Savona e Ruggeri da esterni e Bove-Pisilli in mediana. Davanti Baldanzi, Gnonto e Esposito.

La Norvegia invece opterà per un 4-3-3. In porta Tangvik, retroguardia composta da Edih, Lovik, Hjelde e Ostrom. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Hansen-Aaroen, Arnstad e Aasgaard mentre in attacco Orjasaeter, Mvuka e Jatta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NORVEGIA ITALIA UNDER 21

Ora chiudiamo il discorso relativo a questo match con le quote per le scommesse Norvegia Italia Under 21. Partono favoriti gli Azzurrini a 2.05 contro i 3.20 dei padroni di casa mentre il segno X relativo al pareggio è offerto a 3.45.

L’Over 2.5 vale a dire almeno 3 gol nel match è quotato a 1.68 contro i 2.02 dell’Under alla stessa soglia. Gol e No Gol rispettivamente a 1.60 e 2.15.