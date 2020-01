Diretta Italia Israele/ Streaming video Rai: match da non perdere per il Setterosa

Italia Israele, in diretta dalla Duna Arena di Budapest, è la partita di pallanuoto femminile, in diretta oggi, venerdi 17 gennaio 2020 e valida come quarto impegno nella fase a gironi degli Europei, in corso in Ungheria: fischio d’inizio fissato per le ore 16,00. Oggi sarà un match decisivo per le ragazze del ct Zizza: dopo i KO contro Spagna e Olanda negli ultimi 4 giorni, le nostre beniamine rischiano davvero grosso per il proseguo della loro avventura nella manifestazione continentale e dunque oggi strappare un successo corposo contro Israele sarà davvero necessario per non perdere il treno dei play off. Per fortuna il pronostico è tutto a favore delle azzurre in acqua magiara: servirà comunque la massima attenzione contro le israeliane, a caccia ancora della prima vittoria nella manifestazione europea. Ci attende dunque un incontro davvero imperdibile.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Israele sarà trasmessa su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando: appuntamento dunque in chiaro per tutti sulla Tv di Stato. Se invece non potrete mettervi davanti al televisore all’orario della partita, ricordiamo a tutti gli appassionati di pallanuoto che, in alternativa, la partita sarà visibile anche sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi e in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA ISRAELE: RISULTATI E CONTESTI

Come riferito prima, la diretta Italia Israele è certo un match da non perdere per le ragazze di coach Zizza, ma pure risulta una partita perfettamente alla portata del nostro Setterosa. La classifica del girone in questo senso è molto esplicativa. Nel gruppo B, alla vigilia di questa quarta giornata degli Europei di pallanuoto femminile di Budapest, le azzurre, con un successo su Germania e due KO con Spagna e Olanda, rimangono ferme alla quarta casella, l’ultima disponibile per accedere ai play, off con solo tre punti. Subito dietro ecco poi Israele che invece non ha ancora imbeccato un successo nel torneo e pure ha fornito prestazioni non così preoccupanti. Nonostante il favore del pronostico però alle azzurre non sarà più concesso alcun passo falso nelle prossime due ultime giornate, sempre se si ha in mente la qualificazione ai play off (e il pass Olimpico).



