Diretta Italia Israele U17/ Streaming video tv, esordio azzurro al 4 Nazioni 2021

DIRETTA ITALIA ISRALE U17: ESORDIO NEL 4 NAZIONI 2021

Italia Israele U17 è in diretta da Duisburg, alle ore 13:00 di mercoledì 1 settembre: la nostra selezione giovanile è impegnata nella prima partita del 4 Nazioni 2021. Si tratta di un torneo tradizionale, che per quest’anno si gioca in Germania e vede la presenza, oltre che di queste due nazionali che si affrontano oggi, dei padroni di casa e del Belgio; il contesto non si sposta molto da quello di amichevoli particolarmente probanti, dunque non ci sarà l’assillo del risultato ma certamente la necessità di fare bene per testare i giocatori che faranno parte del nuovo ciclo.

Probabili formazioni Portogallo Irlanda/ Quote, solo titolati per Santos e Kenny

Da questo punto di vista, i ragazzi a disposizione di Bernardo Corradi sono tutti nati nel 2005: fa eccezione il solo Simone Pafundi, attaccante dell’Udinese che è un classe 2006. A tale proposito, possiamo attendere che la diretta di Italia Israele U17 prenda il via cominciando ad analizzare quelle che potrebbero essere le scelte da parte del Commissario Tecnico degli azzurrini, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

Probabili formazioni Francia Bosnia/ Quote, subito Theo Hernandez e Veretout?

DIRETTA ITALIA ISRAELE U17 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Italia Israele U17: la partita del 4 Nazioni 2021 non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, e per il momento non ci sono indicazioni circa una diretta streaming video. Per le informazioni utili potete comunque riferirvi ai canali ufficiali messi a disposizione dalla federazione italiana, cominciando dal sito (www.figc.it) e arrivando poi alle pagine, liberamente consultabili, sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

Probabili formazioni Italia Bulgaria/ Diretta tv, azzurri confermati dagli Europei?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISRAELE U17

Stando alle indicazioni degli ultimi impegni, Corradi dovrebbe affrontare Italia Israele U17 con un 4-3-1-2: in porta avremo Calligaris, davanti a lui una difesa comandata da Malaspina che avrà al suo fianco Filippo Mane con due terzini che dovrebbero essere Piantedosi a destra e Milani a sinistra. Al centro del campo, il vertice basso del rombo è rappresentato da Ricordi; ad agire come mezzali, se le scelte di agosto saranno confermate, avremo invece Onofrietti e De Angelis pronti a fare non solo interdizione ma anche densità sulla trequarti avversaria, buttandosi avanti e in questo senso andando ad affiancare il trequartista, che potrebbe essere ancora Valentin Carboni. Il tandem offensivo sarà nuovo rispetto all’ultima sfida contro la Svizzera: i favoriti sono Giacomo Marconi e Bolzan, ma non partono battuti gli altri tra cui il già citato Pafundi, e poi Enoch Owusu.



© RIPRODUZIONE RISERVATA