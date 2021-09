DIRETTA ITALIA LITUANIA/ Video streaming Rai 1: è l’ottavo incrocio con i baltici

DIRETTA ITALIA LITUANIA: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Italia Lituania, possiamo osservare che si tratterà di una partita tutto sommato di discreta tradizione: dal 1995 ad oggi infatti gli Azzurri e i baltici si sono già affrontati in sette precedenti occasioni, con un bilancio naturalmente favorevole all’Italia ma non del tutto a senso unico, dal momento che si contano cinque vittorie e due pareggi. Di certo è nettamente sbilanciato il numero delle reti segnate, che sono 14-1 in favore dell’Italia, però la Lituania ha saputo ottenere un pareggio per 0-0 il 1° settembre 2001, nel girone di qualificazione ai Mondiali 2002, ed un altro per 1-1 il 2 settembre 2006, verso gli Europei 2008 e per di più in Italia, in casa degli allora freschi campioni del Mondo. Insomma, la Lituania qualche volta ha dato fastidio agli Azzurri, anche se poi troviamo anche due successi dell’Italia per 4-0 mentre il 31 marzo scorso Stefano Sensi e Ciro Immobile su calcio di rigore firmarono il successo esterno per 0-2 di Roberto Mancini a Vilnius. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA LITUANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Lituania sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti come sempre su Rai Uno, canale numero 1 del telecomando. Questo significa che, per seguire la partita della nostra Nazionale, sarà disponibile anche la diretta streaming video sempre accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

SARÀ IL GIORNO DEGLI ATTACCANTI?

Italia Lituania, in diretta dal Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 8 settembre 2021, per la sesta giornata del girone C della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Sicuramente c’è grande attesa attorno alla diretta di Italia Lituania, perché dopo i due pareggi consecutivi ottenuti contro Bulgaria giovedì scorso e poi Svizzera domenica sera si è un po’ complicato il cammino verso il torneo iridato degli Azzurri di Roberto Mancini.

Oggi dunque serve il ritorno alla vittoria, che francamente non dovrebbe essere un’impresa difficile per l’Italia campione d’Europa in carica e con una striscia aperta di 36 partite utili consecutive (nuovo record storico assoluto) contro la Lituania che è fanalino di coda del girone con quattro sconfitte su altrettante partite giocate, compresa quella d’andata a marzo contro l’Italia, decisa a Vilnius dai gol di Sensi ed Immobile. Oggi dunque bisogna tornare alla vittoria per avvicinare Qatar 2022, sperando che Italia Lituania non ci riservi sorprese…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LITUANIA

Nelle probabili formazioni di Italia Lituania sono possibili diverse novità per Roberto Mancini, anche se staremo a vedere quanti titolari cambieranno davvero nel modulo 4-3-3 degli Azzurri. Davanti a Donnarumma potrebbero agire nella difesa a quattro da destra sinistra Calabria, Bonucci, Bastoni ed Emerson; a centrocampo attese altre novità e potremmo vedere in azione Pessina, Cristante e Locatelli; infine Zaniolo, Raspadori e Chiesa si candidano per giocare dal primo minuto in attacco. In questo caso sarebbero ben sette i cambiamenti fra i titolari, vedremo se Mancini oserà così tanto. Quanto alla Lituania, potremmo descrivere un modulo 4-2-3-1 con questi possibili titolari per il c.t. Ivanauskas: in porta Setkus; difesa a quattro con Lasickas, Satkus, Utkus e Baravykas; in mediana la coppia formata da Megelaitis e Simkus; infine il reparto offensivo con Novikovas, Cernych e Kazlauskas a supporto del centravanti Dubickas.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Italia Lituania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti naturalmente gli Azzurri, tanto che il segno 1 è quotato a 1,05, mentre poi si sale fino a quota 12 in caso di segno X e fino a ben 28 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo da parte della Lituania.



