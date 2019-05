Video/ Messico Italia U20 (1-2): highlights e gol, l’esordio è positivo (Mondiali)

Nel video di Messico Italia U20 analizziamo la prima partita degli azzurrini ai Mondiali di categoria: finisce 1-2 una sfida giocata molto bene anche se con qualche rischio di troppo, e così dopo la prima giornata del torneo i ragazzi di Paolo Nicolato sono a punteggio pieno avvicinando gli ottavi, comunque ancora tutti da costruire. Avvio rapido dell’Italia, che già al 3’ minuto trova il gol: Davide Frattesi prende palla e lascia partire un tiro che si infila all’angolino alla destra di Higuera. La nostra nazionale domina nella prima frazione: Pinamonti non inquadra la porta da ottima posizione, Scamacca è arzillo e ci prova in due occasioni ma non è fortunato. Così, la beffa si materializza al 37’: il Messico prende fiducia e batte un calcio d’angolo da sinistra, sulla traiettoria c’è Plizzari ma il portiere del Milan viene anticipato da Scamacca, che interviene allungando la traiettoria ma di fatto creando un assist al bacio per Roberto De La Rosa, che non può sbagliare a porta vuota. Lo stesso attaccante del Sassuolo cerca di rifarsi subito ma Higuera questa volta è reattivo; l’Italia va negli spogliatoi con la sensazione di un risultato che sta decisamente stretto.

VIDEO MESSICO ITALIA U20: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Messico Italia U20 l’approccio degli azzurrini è stato lo stesso: subito occasione per Luca Pellegrini che si è visto bloccare a terra da Higuera la conclusione in allungo, poi Pinamonti ha avuto la palla buona per segnare ma la girata di prima intenzione con il mancino non è andata a buon fine, perchè l’attaccante del Frosinone non è riuscito a coordinarsi nella maniera giusta. La Tricolor ha preso coraggio con Macias, che ha chiamato Plizzari ad un allungo in tuffo alla sua destra; la grande occasione per l’Italia è però arrivata al 67’ minuto, angolo da destra e stacco perfetto di Gabbia che, a Higuera battuto, centra la traversa. Solo il preludio al gol di Luca Ranieri, sugli sviluppi dell’azione precedente: tiro sbagliato da Luca Pellegrini che ha svirgolato con il destro, ma sulla traiettoria è pronto Luca Ranieri che, in posizione sospetta, controlla all’altezza del secondo palo e incrocia in maniera vincente. Gran bella trama al minuto 82, tutta di prima ma con conclusione sballata di Luca Pellegrini; con il passare del tempo l’Italia acquista fiducia ma non riesce a chiudere la partita, e rischia su un tiro da lontano che però non inquadra la porta.

