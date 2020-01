Diretta Italia Montenegro/ Streaming video Rai: azzurri per le semifinali! (Europei)

Italia Montenegro, in diretta dalla Duna Arena di Budapest, oggi mercoledì 22 gennaio 2020, è la partita di pallanuoto maschile valida per i quarti di finale degli Europei di Budapest: fischio d’inizio fissato per le ore 16.00. Il Settebello di Sandro Campagna torna dunque in acqua per la prima manifestazione del continente ed è più che pronta in vista della diretta Italia Montenegro di questo pomeriggio, quarto di finale affatto semplice. La selezione del ct Vladimir Gojkovic, benché negli ultimi anni non abbia sollevato molti trofei, rimane un avversario più che ostico, specie nella competizione continentale. Basti pensare che ad ora per l’edizione ungherese degli Europei, il Montenegro ha segnato a statistica la seconda miglior difesa di tutta la prima fase del torneo: non è dunque certo avversario da sottovalutare e gli azzurri, campioni del mondo in carica, lo sanno molto bene.

DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Montenegro da palinsesto Rai sarà regolarmente garantita su Rai Sport + HD (canale numero 57) e in ogni caso il sito Internet della Rai garantirà naturalmente una diretta streaming video tramite la quale tutti gli appassionati di pallanuoto potranno seguire il primo impegno del Settebello nel tabellone finale di questi Europei. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: RISULTATI E CONTESTO

In attesa di far parlare la vasca per la diretta tra Italia e Montenegro, certo vale la pena ripercorrere brevemente il cammino delle due nazionali fino a questo attesissimo quarto di finale degli Europei di pallanuoto maschile, in corso a Budapest. Ecco quindi che dobbiamo ricordare agli appassionati, che il Settebello di Sandro Campagna approccia i quarti di finale in ottima condizione e certo col favore del pronostico, sia pure dopo un match complicato. Ricordiamo infatti che i nostri beniamini, anche dopo il successo con la Georgia di pochi giorni fa, hanno chiuso la fase a gironi come primi nel gruppo D, davanti a Grecia, Georgia e Francia. Sono invece passati solo con il secondo piazzamento della classifica del girone A i montenegrini, alle spalle della Croazia: la squadra di Gojkovic ha quindi dovuto passare attraverso i play off per poter accedere al tabellone dei quarti. La pratica però non ha impensierito Montenegro, che ha superato solo pochi giorni fa la Turchia con lo schiacciante risultato di 17-6. Ora tocca al Settebello: la battaglia per le semifinali degli Europei di pallanuoto maschile comincia!.



