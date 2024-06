DIRETTA ITALIA NORVEGIA DONNE/ Video streaming Rai: la situazione nel girone (Europei, 4 giugno 2024)

DIRETTA ITALIA NORVEGIA DONNE: LA SITUAZIONE

Aspettando la diretta di Italia Norvegia donne dobbiamo chiaramente parlare della situazione nel gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei 2025. Tutte le nazionali hanno disputato tre partite, dunque si è conclusa l’andata: l’Olanda è in testa alla classifica con 6 punti, seguono appunto Norvegia e Italia con 4 e le scandinave in questo momento avrebbero il secondo posto grazie alla differenza reti, che è +3 contro il +1 azzurro. La Finlandia è fanalino di coda con 3 punti, ma attenzione: ha battuto proprio l’Italia e questo la dice lunga sull’incertezza all’interno del girone, perché noi abbiamo vinto contro l’Olanda che ha fatto punteggio pieno nelle altre due partite.

Formazioni Italia Turchia/ Streaming video tv: Vicario si gioca il posto! (amichevole, 4 giugno 2024)

La Norvegia dunque ha perso contro le orange, pareggiato contro di noi e battuto la Finlandia; ricordiamo che agli Europei 2025 di calcio femminile si qualificano direttamente le prime due di ciascun girone, mentre la terza va a giocare gli spareggi. Insomma: ci sono ampie possibilità di timbrare l’obiettivo e vincere oggi a Ferrara ci farebbe fare un salto avanti forse determinante, per questo motivo abbiamo detto che la diretta di Italia Norvegia donne è una partita davvero importante, ricordando soprattutto che le azzurre dovranno andare a giocare in Olanda. (agg. di Claudio Franceschini)

FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA DONNE/ Quote: focus sulla veterana azzurra (Euro 2025, 4 giugno 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TV DI ITALIA NORVEGIA DONNE, LO STREAMING VIDEO

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Norvegia donne in chiaro: anche la nazionale di calcio femminile infatti gode della messa in onda da parte della televisione di stato, nello specifico il canale di riferimento sarà Rai Due disponibile in alta definizione. Ricordiamo poi che l’emittente fornisce la possibilità di seguire Italia Norvegia donne delle azzurre anche in diretta streaming video: in questo caso, senza costi aggiuntivi, basterà visitare il sito di Rai Play oppure attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA NORVEGIA DONNE

Francesco Acerbi si opera per la pubalgia/ Niente Euro 2024: pre-allertato Gatti (oggi giovedì 30 maggio)

ITALIA NORVEGIA DONNE: PER CONTINUARE IL PERCORSO!

Grande appuntamento con la diretta di Italia Norvegia donne, che si gioca alle ore 18:15 di martedì 4 giugno: siamo al Palo Mazza di Ferrara e, nel gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei femminili 2025, a soli quattro giorni di distanza ritroviamo la nazionale con cui abbiamo pareggiato 0-0 in trasferta. Un ottimo risultato, unito a quello davvero prestigioso che era stato la vittoria sull’Olanda: dopo il girone di andata, l’Italia è terza in classifica proprio con gli stessi punti della Norvegia, dunque anche un pareggio potrebbe essere un buon risultato ma vincere ci avvicinerebbe al pass.

Ricordiamo che la nostra nazionale è oggi allenata da Andrea Soncin, dopo la fine dell’era Milena Bertolini: le ultime uscite ufficiali non sono state brillanti, l’Italia ha fallito Mondiali ed Europei con anche qualche polemica di troppo ma sembra essere ripartita in bello stile. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Italia Norvegia donne, certamente si tratta di una partita davvero importante e noi la possiamo analizzare parlando anche delle scelte che Soncin potrebbe operare sul terreno di gioco di Ferrara, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA DONNE

C’è la possibilità che per Italia Norvegia donne il 4-4-2 di Soncin sia simile a quello che si è visto all’Ullevaal Stadium: in porta sicuramente andrà Giuliani, davanti a lei capitan Linari guiderà la difesa e al suo fianco il ballottaggio è tra Lenzini e Salvai, mentre a sinistra Boattin può tornare titolare con Bergamaschi che a destra si gioca la maglia con Bartoli. A centrocampo scalpita Giugliano, che però deve vincere la concorrenza di Galli e Caruso; quest’ultima può anche allargarsi sulla corsia e non va dimenticata Dragoni, che ha appena vinto la Champions League con il Barcellona.

Come sempre poi in attacco c’è abbondanza: Bonansea con questo nuovo modulo dovrebbe operare come esterno tattico a destra ma con facoltà di accentrarsi e giocare tra le linee, Greggi più “bloccata” se inserita sulla corsia sinistra ma comunque in grado di dare supporto alle due giocatrici davanti. Venerdì hanno giocato Giacinti e Cantore; stavolta una maglia può averla la veterana Girelli, poi attenzione alla candidatura di Bonfantini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA