Diretta Italia Sudafrica donne/ Risultato live, streaming video Rai 1 (Mondiali calcio 2023, 2 agosto)

Italia Sudafrica donne, in diretta dal Wellington Regional Stadium della città in Nuova Zelanda, si gioca alle ore 9:00 (di casa nostra) di mercoledì 2 agosto: nella terza e ultima giornata del gruppo G ai Mondiali calcio femminile 2023 le azzurre vanno a caccia della qualificazione agli ottavi, ancora ampiamente alla portata nonostante la batosta subita dalla Svezia. Dobbiamo ringraziare l’Argentina, che rimontando due gol al Sudafrica in cinque minuti ha tenuto la nostra avversaria di oggi a un punto: dunque all’Italia donne basta un pareggio per passare il turno, ma attenzione perché anche così bisognerà comunque sperare che l’Argentina non faccia il miracolo contro la Svezia.

È una situazione allora non troppo complessa quella che anticipa la diretta di Italia Sudafrica donne; il rischio è che i cinque gol incassati dalle scandinave si ripercuotano a livello psicologico su una nazionale che ha faticato a battere l’Argentina all’esordio, ma siamo comunque superiori al Sudafrica e dunque si punta alla vittoria. Ora, senza indugiare oltre, andiamo a vedere in che modo Milena Bertolini potrebbe disporre la nostra nazionale sul terreno di gioco di Wellington, prendendoci del tempo per analizzare in maniera approfondita la nostra probabile formazione.

la diretta tv di Italia Sudafrica donne sarà garantita dalla televisione di stato: nello specifico il canale che trasmette le partite della nostra nazionale ai Mondiali calcio femminile è Rai Uno.

Sarà ancora il 4-3-3 il modulo di Bertolini per la diretta Italia Sudafrica donne; rispetto alla débacle contro la Svezia potremmo vedere qualche volto nuovo. Da capire se Bonansea, diffidata, sarà in campo; puntiamo a una risposta affermativa e quindi a centrocampo dovrebbe essere tutto confermato con Caruso e Giugliano a completare il reparto, stessa cosa in difesa dove Linari e Salvai si piazzano a protezione del portiere Durante, con Di Guglielmo che agisce a destra e Boattin sull’altro versante.

I dubbi sono allora nel tridente offensivo: qui infatti Dragoni potrebbe essere nuovamente titolare come trequartista tattico che parte larga su una delle due corsie, Beccari invece si gioca la maglia con Giacinti ma naturalmente bisogna considerare anche Cantore e Girelli, una delle due potrebbe essere in campo dal primo minuto con la seconda, veterana, che ha risolto la partita contro l’Argentina ma non ha mai iniziato in questi Mondiali calcio femminile 2023. Potrebbe sicuramente farlo oggi perché la partita è decisiva, ma staremo a vedere per l’appunto cosa Bertolini sceglierà in merito…

