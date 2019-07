Diretta Italia Norvegia Universiadi 2019/ Streaming video tv: seconda uscita (Basket)

Norvegia Italia, in diretta dal Pala Barbuto di Napoli, è la partita di basket maschile in programma oggi venerdì 5 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 20,00. Si accende oggi quindi nel capoluogo campano, il secondo turno della fase a gironi del torneo di basket maschile per le Universiadi 2019 di Napoli: gli azzurri del coach Andrea Paccariè quindi sono impazienti di mettersi alla prova dopo quanto accaduto nel match di esordio con il Canada. Il banco di prova non sarà semplice dato il valore degli avversari, che pure non sono partiti col il migliore degli auspici.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NORVEGIA ITALIA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta di quest’oggi Norvegia Italia di basket maschile non sarà visibile in diretta tv o in diretta streaming video: la tv di stato infatti non si è assicurata i diritti per questo particolare match e la tv ufficiale Fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video solo le semifinali e finali per le medaglie. Per tutti gli appassionati quindi il punto di riferimento sarà il portale ufficiale della manifestazione nel capoluogo campano (www.universiade2019napoli.it)

DIRETTA NORVEGIA ITALIA: GLI AZZURRI

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Norvegia Italia, match valido per la seconda giornata della fase a gironi del torneo di basket per le Universiadi 2019 di Napoli non possiamo certo non conoscere meglio gli azzurri che anche oggi proveranno a tenere altro il tricolore contro una squadra che vanta una solida tradizione nella manifestazione. Come da regolamento gli iscritti alla manifestazione e sono tutti giovanissimi talenti che fanno l’università in Italia o negli USA (non sono pochi i nostri gioielli che sono espatriati per fare esperienza) e non vediamo di l’ora di ammirarli in campo, visto l’indiscutibile talento nonostante la poca esperienza internazionale. Ecco quindi gli azzurri convocati da coach Paccariè: Eugenio Beretta (Pallacanestro Palestrina), Antongiulio Bonaccorso (G, Luiss Roma), Valerio Cucci (Pallacanestro Palestrina), Mattia Da Campo (Seattle Redhawks, Usa) Giacomo Dell’Agnello (Witt San Bernardo Alba) Victor Demetrio (Levitec Huesca, Spagna), Alessandro Grande (Paffoni Omegna), Andrea Longobardi (Basket Scauri), Leonardo Marcon (G, Luiss Roma), Federico Mussini (P, Grissin Bon Reggio Emilia), Andrea Pecchia (Remer Treviglio), Andrea Picarelli (G, Hertz Cagliari), Gianpaolo Riccio (G, Ave Maria University Gyrenes, Usa), Gherardo Sabatini (P, Assigeco Piacenza), Giovanni Vildera (Zeus Energy Group Rieti), Riccardo Visconti (Pompea Mantova).



