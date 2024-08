DIRETTA ITALIA NUOTO ARTISTICO STREAMING: ROUTINE ACROBATICA PER LE MEDAGLIE! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Sarà alle ore 19:30 di mercoledì 7 agosto la diretta Italia nuoto artistico: alle Olimpiadi Parigi 2024 si conclude il programma della competizione a squadre, articolata su tre diverse prove. Quella di stasera è la routine acrobatica: una terza prova che si affianca a routine tecnica e libera, i punteggi delle tre prove sommati creano la classifica finale che stasera assegnerà le medaglie. Nella diretta Italia nuoto artistico tornano in acqua Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino: lo diciamo subito, arrivare sul podio sarà impresa complicata.

Diretta Italia Ungheria/ Streaming video Rai: per le medaglie! (pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024, 7 agosto)

Attualmente l’Italia occupa la settima posizione in classifica: le nazionali che partecipano a questa competizione a squadre sono 10 e l’ordine di partenza questa sera sarà chiaramente “invertito”, dunque dall’ultima (Australia) alla prima (Cina). Argento mondiale in carica, la nostra squadra ci crede ma nella diretta Italia nuoto artistico sarà davvero difficile, per arrivare sul podio alle Olimpiadi Parigi 2024 servirebbe un’impresa davvero titanica e, anche se poi potrebbe succedere di tutto, sono altre le nazionali in grado di giocarsi la gloria, noi staremo a vedere.

DIRETTA VITO DELL'AQUILA/ Azzurro ko in semifinale, ora per il bronzo! (taekwondo Olimpiadi Parigi 2024)

ITALIA NUOTO ARTISTICO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Segnaliamo che ovviamente la diretta Italia nuoto artistico sarà trasmessa in chiaro, perché Rai Due e Rai Sport coprono i principali eventi delle Olimpiadi Parigi 2024 e ci sarà la possibilità di seguire la routine acrobatica di questa sera anche su Rai Play, visitandone il sito o installando e attivando la relativa applicazione. Ci sarà poi la possibilità consueta di Eurosport oltre alla diretta streaming video che viene garantita da Discovery Plus e le altre piattaforme a pagamento, nello specifico stiamo parlando di DAZN, Tim Vision e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA NUOTO ARTISTICO

Diretta live Olimpiadi Parigi 2024/ Dell'Aquila e i quartetti per il bronzo, Sorgente sogna! (7 agosto)

DIRETTA ITALIA NUOTO ARTISTICO: LA MEDAGLIA È LONTANA

Nel presentare la diretta Italia nuoto artistico dobbiamo riferire un “giallo” accaduto al termine della routine tecnica: la nostra nazionale era terza in classifica dopo il primo esercizio, ma poi sono stati accolti i ricorsi di Giappone e Usa che avevano lamentato punteggi “sballati” nelle loro prove. Come conseguenza di ciò, un po’ sulla scia di quanto accaduto con Nadia Battocletti nei 5000 metri, l’Italia si è ritrovata declassata in quinta posizione: ammettiamo candidamente che probabilmente sarebbe cambiato poco nella corsa alle medaglie, di sicuro rispetto agli Usa (secondi alle spalle della Cina), ma anche del Giappone.

Nella routine libera la diretta Italia nuoto artistico ha parlato di un modesto ottavo posto, che ci ha affondato; la medaglia d’oro tanto per cambiare dovrebbe prendere la direzione della nazionale cinese mentre a sperare nel bronzo possono essere Giappone e Canada, con il Messico che attualmente occuperebbe il gradino più basso del podio. La diretta Italia nuoto artistico dovrebbe comunque essere molto interessante, a noi non resta che metterci comodi e aspettare che Australia, Egitto e Francia facciano l’esercizio di routine acrobatica perché poi toccherà alle azzurre, che quantomeno potrebbero migliorare la loro settima posizione nella classifica finale.