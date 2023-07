DIRETTA/ Italia Nuova Zelanda (risultato 10-3) video streaming Rai: è un dominio! (Mondiali pallanuoto 2023)

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA (RISULTATO 10-3): METÀ PARTITA

Italia Nuova Zelanda 10-3: il risultato dopo i primi due quarti della diretta del playoff dei Mondiali di pallanuoto 2023 descrive la nettissima differenza di valore fra il Setterosa e la Nazionale dell’Oceania. Solo i primissimi minuti hanno riservato qualche incertezza, anche grazie al gol del provvisorio 1-1 per la Nuova Zelanda, concesso dopo controllo del VAR per verificare che il pallone avesse effettivamente superato la linea di porta. In precedenza era stata Tabani a sbloccare il risultato, poi Bianconi, Avegno e Bettini su rigore segnano però già un importante allungo del Setterosa per il 4-1 a fine primo quarto.

La diretta di Italia Nuova Zelanda ha poi visto le Azzurre consolidare ulteriormente il proprio dominio nel secondo quarto, aperto nuovamente dai gol di Bianconi e Bettini, che poi firma anche la personale doppietta, mentre l’ottavo gol del Setterosa porta la firma di Giustini. Arriva poi la seconda rete per la Nuova Zelanda, ma poi ecco il rigore di Picozzi e il secondo gol di Tabani per la doppia cifra, nonostante un altro gol neozelandese il parziale è di 6-2 nel quarto per il 10-3 fissato a metà di una partita senza storia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Nuova Zelanda sarà affidata alla televisione di stato, che si occupa di coprire i Mondiali nuoto 2023 e dunque nella sua programmazione inserisce anche le partite di pallanuoto. Nello specifico il match del Setterosa dovrebbe essere garantito da Rai Due, essendo nella fascia oraria della notte o mattina di casa nostra; in assenza di un televisore potrete accedere alle immagini anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA NUOVA ZELANDA SU RAIPLAY

SI COMINCIA!

Finalmente sta per cominciare la diretta di Italia Nuova Zelanda. Il playoff per andare ai quarti nei Mondiali pallanuoto 2023 è stato conquistato, dalla nazionale oceanica, grazie al terzo posto nel gruppo D: la vittoria decisiva è stata quella all’esordio, un 17-16 ai danni del Giappone maturato grazie al 4-3 nel quarto periodo. Avesse pareggiato quel match, la Nuova Zelanda sarebbe stata eliminata: infatti la differenza reti complessiva nel girone avrebbe premiato il Giappone, che ha fatto bene contro l’Ungheria (21-26) e ha tenuto botta contro il Canada (17-12) laddove la Nuova Zelanda ha quasi impattato contro le foglie d’acero (11-13) ma ha subito una colossale imbarcata contro le magiare, perdendo 5-23.

L’Italia nel gruppo C ha alla fine avuto una differenza reti peggiore rispetto a quella della Grecia, ma avendo perso questo aspetto non conta più; peccato per il brutto avvio di partita, il Setterosa aveva chiaramente tutto per vincere il girone e invece adesso deve ripartire dallo spareggio. Sperando che sia superato come da pronostico, ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare sia la piscina di Fukuoka: ci siamo davvero, la diretta di Italia Nuova Zelanda per i Mondiali pallanuoto 2023 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PER ANDARE AI QUARTI!

Italia Nuova Zelanda, come sempre in diretta dalla Marine Messe Fukuoka, si gioca alle ore 10:00 (secondo il fuso orario di casa nostra) di sabato 22 luglio, ed è valida per il playoff nei Mondiali pallanuoto femminile 2023. Il Setterosa purtroppo è costretto a giocare questo spareggio per accedere ai quarti di finale: sicuramente parte nettamente favorito e, salvo stravolgimenti, dovrebbe prendersi comunque la qualificazione nelle prime otto dei Mondiali pallanuoto 2023 ma, nonostante i favori del pronostico e quant’altro, la diretta di Italia Nuova Zelanda resta comunque una partita in più da affrontare.

Succede così perché giovedì il Setterosa ha perso contro la Grecia: una sfida diretta per il primo posto nel gruppo C, avremmo anche potuto pareggiare e invece le nostre ragazze sono state battute e in modo anche abbastanza netto. Vedremo allora cosa succederà nella prossima partita di Fukuoka per i Mondiali pallanuoto 2023, la nostra nazionale femminile ha tutto per arrivare ai quarti di finale ma una volta di più lo dovrà dimostrare una volta che sarà in piscina e affronterà questa partita…

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta di Italia Nuova Zelanda: cosa succederà in questo playoff per andare ai quarti dei Mondiali pallanuoto 2023 lo scopriremo tra poco, il problema è che la sconfitta subita contro la Grecia ha generato non soltanto una partita in più da giocare ma anche, purtroppo, l’incrocio contro gli Stati Uniti che arriverà nel turno successivo. Giocheremmo dunque contro la nazionale che ha vinto gli ultimi quattro Mondiali e le ultime tre Olimpiadi: una sfida impossibile, che forse prima o poi ci sarebbe toccata ma, con il primo posto nel girone, sarebbe arrivata in finale.

Adesso dunque l’Italia deve provare a non pensare a quanto succederebbe tra un paio di giorni: si deve affrontare un passo alla volta nei Mondiali pallanuoto 2023, la Nuova Zelanda come abbiamo già ripetuto è un’avversaria abbordabile ma non per questo va sottovalutata perché comunque ha ben poco da perdere, è al playoff per un solo gol di differenza e se la giocherà fino in fondo. Vedremo come reagiremo noi…











