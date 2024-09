DIRETTA ITALIA OLANDA COPPA DAVIS 2024: I TESTA A TESTA

La storia sicuramente ci sorride in avvicinamento alla diretta Italia Olanda, una sfida che in Coppa Davis vanta ben nove precedenti, quasi completamente a senso unico dal momento che gli Azzurri vantano ben otto vittorie a fronte di un solo successo per la Nazionale olandese di tennis. L’ultima volta è davvero recente, nemmeno un anno fa: il 23 novembre 2023 il nostro trionfale percorso nelle Finali di Malaga cominciò con un successo per 2-1 proprio contro l’Olanda. Matteo Arnaldi aveva perso il primo singolare contro Botic van de Zandschulp, ma poi ecco la vittoria di Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor per pareggiare i conti.

Infine, il decisivo successo in doppio dello stesso Sinner e Lorenzo Sonego contro Griekspoor/Koolhof. L’unico altro precedente recente è la vittoria per 1-4 dell’Italia in Olanda nel 2010 (ovviamente ancora con il formato storico della Coppa Davis), perché altrimenti si deve tornare a un altro 4-1 per l’Italia, ottenuto nel 1972 a San Benedetto del Tronto. L’unico successo dell’Olanda risale al primo confronto di sempre: fu un 5-0 Orange nel 1923, ma parliamo di ben 101 anni fa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA OLANDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COPPA DAVIS 2024: COME VEDERE

Non cambiano le modalità di visione della Coppa Davis 2024, quindi la diretta tv di Italia Olanda sarà trasmessa in chiaro: il canale di riferimento è Rai Due, anche se dalle ore 19.45 in caso di necessità si proseguirà su Rai Sport HD (canale numero 58), mentre in ogni caso la diretta streaming video Italia Olanda sarà garantita tramite il sito di Rai Play o la relativa applicazione. Per quanto riguarda la televisione satellitare, gli abbonati potranno seguire tutto anche su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, oppure con Sky Go o Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ITALIA OLANDA

ITALIA OLANDA COPPA DAVIS 2024: ULTIMO CONFRONTO A BOLOGNA!

Oggi domenica 15 settembre l2024 a diretta Italia Olanda ci regalerà le ultime emozioni di una settimana in compagnia della Coppa Davis 2024 alla Unipol Arena di Bologna, dal momento che l’Italia ha ospitato uno dei quattro gironi di questa fase della mitica competizione di tennis della quale siamo i campioni in carica grazie al trionfo dello scorso novembre contro l’Australia, che ha riportato la Coppa Davis in Italia 47 anni dopo l’unico precedente. Tecnicamente siamo già alle Finali, anche se in realtà le otto Nazionali che emergeranno da questa fase si ritroveranno a Malaga (Spagna) per quarti, semifinali e finali dal 19 al 24 novembre, quindi fra oltre due mesi.

Dopo gli impegni dei giorni scorsi, è facile ricordare che pure oggi la diretta Italia Olanda avrà inizio alle ore 15.00 del pomeriggio per la Coppa Davis 2024: il programma del giorno prevederà come sempre i due singolari seguiti in chiusura dal doppio. Mercoledì i ragazzi del capitano non giocatore Filippo Volandri avevano avuto la meglio contro il Brasile per 2-1, vincendo entrambi i singolari con Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi ma perdendo il doppio conclusivo; venerdì invece c’è stato il confronto con il Belgio, che ha visto un altro successo 2-1, grazie di nuovo a Berrettini e stavolta al doppio Bolelli/Vavassori. Di conseguenza siamo messi bene, ma la posizione in classifica è ancora da stabilire: oggi a Bologna sapremo tutta la verità sui gruppi di Coppa Davis 2024, spazio allora alla diretta Italia Olanda!

DIRETTA ITALIA OLANDA: FOCUS SUGLI AVVERSARI

Per presentare meglio la diretta Italia Olanda, che chiude i giorni dedicati alla Coppa Davis 2024 a Bologna, possiamo adesso concentrarci sui nostri avversari olandesi. Il loro debutto era avvenuto martedì con un derby contro il Belgio, vinto un po’ a sorpresa dai Diavoli Rossi nonostante Botic van de Zandschulp avesse iniziato con il piede giusto, portando all’Olanda il punto del primo singolare. In seguito tuttavia erano arrivate le sconfitte di Tallon Griekspoor nel secondo singolare e dello stesso van de Zandschulp in coppia con Wesley Koolhof nel doppio a complicare decisamente il cammino dell’Olanda nella Coppa Davis 2024 – l’anno scorso riuscì a raggiungere i quarti, dove fu eliminata proprio dall’Italia.

Ecco allora che per gli Orange la sfida di giovedì contro il Brasile era già decisiva per restare in corsa: qui il cammino curiosamente è stato opposto, con il ko di van de Zandschulp nel primo singolare a mettere l’Olanda davvero sull’orlo del baratro, ma con le successive vittorie di Griekspoor e del doppio Koolhof/van de Zandschulp a riaccendere le speranze. Il bilancio è quindi di 1-1 ed è in pareggio (3-3) anche nel conto delle singole partite: numeri non fenomenali, che indicano come l’Olanda sia ampiamente alla portata degli Azzurri, ma comunque insidiosa. Sono gli ingredienti giusti per una bella domenica in compagnia della diretta Italia Olanda per la Coppa Davis 2024…