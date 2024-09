DIRETTA ITALIA BELGIO COPPA DAVIS 2024: SECONDO MATCH!

Alle ore 15:00 di venerdì 13 settembre la diretta Italia Belgio si gioca alla Unipol Arena di Bologna, per la seconda giornata di Coppa Davis 2024: siamo arrivati alle finali di questa competizione di tennis per nazionali, l’Italia è campione in carica perché lo scorso novembre ha fatto un capolavoro, riportando l’insalatiera nel nostro Paese dopo 47 anni grazie alla spinta di Jannik Sinner, diventato qualche mese dopo il miglior giocatore al mondo e vincitore di due Slam. Sinner non sarà presente nella diretta Italia Belgio, al pari di Lorenzo Musetti: decisione presa dal capitano Filippo Volandri in accordo con giocatori, staff e federazione, ma siamo comunque favoriti.

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato 2-0) streaming video: successi per Berrettini e Arnaldi (Coppa Davis 2024)

Ricordiamo la formula per queste finali di Coppa Davis 2024: si giocano quattro gironi, ciascuno con un round robin che comprende quattro nazionali, per ogni match abbiamo due sfide di singolare e una di doppio e, naturalmente, bisogna vincerne due per ottenere il punto. La classifica finale premia le due migliori del girone, mandandole al tabellone dei quarti di finale; la diretta Italia Belgio segue la nostra prima sfida al Brasile, mentre la terza sarà domenica contro l’Olanda. Da campioni in carica non dobbiamo temere nessuno, ma anche per la nostra formazione che appare superiore alle sfidanti di questo girone A a Baologna.

Diretta/ Cagliari Carrarese (risultato finale 3-1): buona la prima di Nicola (Coppa Italia, 12 agosto 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA BELGIO IN STREAMING VIDEO TV, COPPA DAVIS 2024

Per la seconda volta possiamo dire che la diretta tv di Italia Belgio, come tutta la Coppa Davis 2024, sarà trasmessa in chiaro: il canale che si occupa di questi match di tennis è Rai Due, raggiungibile da tutti in chiaro e anche con l’opzione della mobilità tramite il sito di Rai Play o la sua relativa applicazione. Per quanto riguarda la televisione satellitare, la diretta Italia Belgio verrà fornita da Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ai numeri 203 e 2021 del decoder, ovviamente riservati agli abbonati, e anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ITALIA BELGIO

DIRETTA/ Italia Australia (risultato 2-0) streaming video: trionfo azzurro dopo 47 anni! (oggi 26 novembre)

DIRETTA ITALIA BELGIO: AZZURRI ANCORA FAVORITI

La diretta Italia Belgio ci presenta una sfida che in Coppa Davis 2024 arriva contro una nazionale che all’esordio ha vinto: davvero ottima la prima giornata del Belgio, che ha saputo superare un’Olanda che aveva qualcosa in più e invece è caduta sotto i colpi di Zizou Bergs e del doppio. I Diavoli Rossi certamente non sono più quella nazionale che, già a sorpresa, un decennio fa aveva raggiunto la finale di Coppa Davis perdendola contro la Gran Bretagna di Andy Murray; il Belgio si è presentato a Bologna con un Bergs certamente in crescita ma ancora non al livello dei migliori (se mai ci arriverà) e con Raphael Collignon che è appena dentro i primi 200 del ranking Atp.

L’Italia, che può schierare Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli oltre ovviamente a Matteo Berrettini, ha parecchie risorse in più; anche nel doppio, perché Volandri ha giustamente selezionato Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Anche senza Sinner e Musetti, che eventualmente torneranno a disposizione a novembre per la settimana delle finali, la diretta Italia Belgio ci sorride: in questa Coppa Davis 2024 la qualificazione ai quarti non ci dovrebbe sfuggire ma ovviamente ogni singolo match va giocato, dunque sarà interessante scoprire come andranno le cose oggi alla Unipol Arena di Bologna.