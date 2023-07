Diretta/ Italia Olanda (risultato 5-6) streaming video Rai: Setterosa insegue! Mondiali pallanuoto 26 luglio

DIRETTA ITALIA OLANDA (RISULTATO 5-6): METÀ PARTITA

Italia Olanda 5-6: il risultato dopo i primi due quarti della diretta della semifinale ai Mondiali di pallanuoto femminile 2023 a Fukuoka descrive un incontro molto difficile per il Setterosa, che dopo la grande impresa contro gli USA sta inseguendo l’Olanda che fino a questo momento ha gestito meglio soprattutto le situazioni di superiorità numerica, nelle quali l’Italia ha fatto faticare almeno un quarto e mezzo, prima di un cambio di passo che ci fa sperare in un match comunque ancora aperto.

La diretta di Italia Olanda era cominciata bene, con il gol del vantaggio azzurro segnato da Giustini, poi però l’Olanda inizia a prendere il sopravvento: arriva il sorpasso, Galardi firma il gol del pareggio sul 2-2 ma poi arrivano altre due reti olandesi per il 4-2 dei Paesi Bassi al termine del primo quarto. L’Olanda segna addirittura il 5-2 dopo soli 10 secondi del secondo quarto, Galardi finalmente spezza il digiuno ma soprattutto – dopo il sesto gol Orange – arrivano due gol consecutivi in superiorità numerica per il Setterosa (i primi dell’Italia) con Avegno e Marletta, mentre l’Olanda non segna più. Parziale di 3-2 per l’Italia, siamo dietro ma di una sola lunghezza a metà partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà garantita dalla Rai, da programmazione avrebbe dovuto essere su Rai Sport, canale tematico che trovate al numero 58 per la partita di semifinale ai Mondiali nuoto 2023 per il torneo di pallanuoto femminile ma si è infine deciso per il passaggio su Rai Due. Ricordiamo che sarà possibile seguire le immagini di Italia Olanda anche in diretta streaming video, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA OLANDA

SI GIOCA

Pochissimi minuti e si scenderà in acqua con la diretta di Italia Olanda, una meravigliosa semifinale ai Mondiali di pallanuoto femminile 2023. Il Setterosa a Fukuoka ha già scritto una pagina di storia ponendo fine lunedì al regno degli Stati Uniti con una vittoria che il c.t. Carlo Silipo aveva commentato così: “Finalmente abbiamo visto il Setterosa, quello che sono orgoglioso di guidare. Era necessaria una prestazione di testa, cuore e carattere per battere gli Stati Uniti. Ci siamo riusciti. Questo successo ci deve trasmettere fiducia e consapevolezza. Quando ci metti la voglia di soffrire diventa tutto più semplice. Sapevamo che era una partita da giocare soprattutto in difesa e che più saremmo stati attaccati agli Stati Uniti più sarebbero cresciute le possibilità di vincere”.

Quella partita resterà nella storia della pallanuoto italiana e internazionale, ma naturalmente adesso l’obiettivo diventa ancora più grosso, perché il Setterosa arriva in semifinale con ambizioni alte: “Ora tutto può essere raggiunto se restiamo umili, coi piedi per terra, se continuiamo a soffrire e a credere nel nostro gioco”, ha concluso Silipo. Adesso è giunto il momento di dimostrarlo: basta parole, la diretta di Italia Olanda sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SEMIFINALE MONDIALE

Italia Olanda, in diretta dalla Marine Messe di Fukuoka, si giocherà alle ore 10.00 della mattina italiana di oggi, mercoledì 26 luglio, cioè quando in Giappone saranno già le ore 17.00. L’appuntamento è imperdibile, dal momento che parliamo della partita che sarà valida come semifinale dei Mondiali di pallanuoto femminile 2023 in corso appunto nella città nipponica di Fukuoka, una missione difficile ma che ci fa sognare in grande con il nostro Setterosa dopo la leggendaria impresa di lunedì, cioè la vittoria per 8-7 contro gli USA in un quarto di finale sulla carta “impossibile”.

Gli Stati Uniti hanno conquistato la medaglia d’oro in tutte le ultime tre Olimpiadi (2012, 2016 e 2020) e nei precedenti quattro Mondiali (2015, 2017, 2019 e 2022), un dominio che il Setterosa ha abbattuto, scrivendo una pagina di storia che ricorderemo a lungo. Adesso tuttavia sarebbe un peccato fermarsi sul più bello, l’Italia ha acquisito ulteriore consapevolezza dei propri mezzi ma l’Olanda è a sua volta una delle Nazionali più forti al mondo e lo spettacolo sarà garantito, come è giusto che sia in una semifinale iridata. Che cosa ci dirà la diretta di Italia Olanda?

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Olanda, naturalmente la vittoria sulle statunitensi ha già dato uno spessore eccellente al cammino del Setterosa in questi Mondiali di pallanuoto femminile 2023 a Fukuoka. Non sembra nemmeno più così brutto il secondo posto nel girone causato della sconfitta contro la Grecia che, passando per il playoff vinto contro la Nuova Zelanda, ci ha portato alla super-sfida già ai quarti. L’Italia vista contro gli Usa può vincere contro chiunque, fondamentale sarà evitare cali di tensione che potrebbero anche succedere dopo un’impresa di tale portata.

L’Olanda d’altronde non può essere sottovalutata: l’anno scorso vinse la medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest 2022, curiosamente vincendo la finale terzo posto proprio contro un’Italia che era reduce dalla sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti. Oggi allora potremmo completare la doppia rivincita, anche se i Paesi Bassi sono arrivati in scioltezza fin qui, vincendo il proprio girone e poi liquidando per 17-10 il Canada ai quarti di finale. Le nostre ragazze ci faranno sognare ancora? Questa è la domanda che ci accompagna verso la diretta di Italia Olanda…











