Diretta Italia Olanda/ Streaming video tv: terza uscita in VNL 2022

DIRETTA ITALIA OLANDA: LA AVVENTURA DELLA VNL 2022

Italia Olanda, in diretta dalla capitale turca Ankara alle ore 15.00 italiane (le 16.00 locali) di oggi pomeriggio, venerdì 3 giugno 2022, sarà il terzo atto della settimana che sta aprendo la lunga avventura della VNL 2022 di volley femminile. La Volleyball Nations League è la competizione che da qualche anno ha sostituto il Grand Prix per quanto riguarda la pallavolo femminile, mantenendo però la caratteristica di “riempire” la prima parte della lunga estate delle Nazionali di volley, che in questo anno 2022 culminerà con i Mondiali in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, quindi praticamente già in autunno.

Diretta/ Italia Belgio (risultato finale 3-1) streaming: Nwakalor trascina le azzurre

Saranno di conseguenza diversi mesi di lavoro per le ragazze campionesse d’Europa in carica, che l’anno scorso si bloccarono sul più bello alle Olimpiadi ma poi furono bravissime a riscattarsi vincendo subito dopo gli Europei, la diretta di Italia Olanda sarà un’altra tappa. La VNL 2022 femminile ci terrà compagnia fino al 17 luglio, a settimane alterne con gli uomini, oggi però ad Ankara l’appuntamento è di sicuro prestigio, dal momento che per le ragazze di Davide Mazzanti sarà il remake della semifinale europea vinta proprio contro le olandesi a inizio settembre. Alternando sempre una settimana di riposo a una di gioco, avremo altri due raggruppamenti da quattro partite ciascuno, per un totale di 12 partite da disputare nella prima fase, la cui classifica finale determinerà i nomi delle otto squadre qualificate per la fase finale della VNL 2022. Adesso tuttavia siamo curiosi di scoprire cosa succederà in Italia Olanda…

Diretta/ Italia Turchia (risultato finale 0-3): brutta sconfitta all'esordio (VNL)

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà garantita oggi su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Olanda ci proporrà quindi oggi una partita certamente di grande valore, tra due big tradizionali del volley europeo, ma naturalmente tutto va osservato in prospettiva, perché il cammino di questa estate sarà molto lungo. La Volleyball Nations League è una occasione importante anche per amalgamare campionesse già affermate con nomi emergenti che possono così trovare spazio nella nostra Nazionale ed accumulare preziosa esperienza a livello internazionale in queste settimane in giro per il mondo – il prossimo raggruppamento sarà a Brasilia per l’Italia.

Diretta/ Brasile Polonia (risultato finale 3-1) Verdeoro vinco la Nations league!

Per capirci meglio, il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile Davide Mazzanti, per le quattro partite della prima settimana della VNL 2022 ad Ankara ha convocato le palleggiatrici Francesca Bosio e Ofelia Malinov; come schiacciatrici ecco Alessia Gennari, Sofia D’Odorico, Elena Perinelli, Alice Degradi e Terry Enweonwu; l’unico opposto è Silvia Nwakalor, mentre come centrali ci sono Marina Lubian, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella ed Alessia Mazzaro ed infine i due liberi sono Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino. Mix di campionesse già affermate e di giovani emergenti, come da prassi in VNL.

© RIPRODUZIONE RISERVATA