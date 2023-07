Diretta Italia Polonia U19, Europei/ Risultato live streaming video: basta un pari (9 luglio 2023)

DIRETTA ITALIA POLONIA U19: AZZURRINI FAVORITI!

Italia Polonia U19, in diretta domenica 9 luglio 2023 alle ore 18.00 presso il Ta’Qali National Stadium sarà una sfida valida per per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 19. La nazionale italiana Under 19, guidata da Alberto Bollini, si trova di fronte a una situazione di tutto o niente. Dopo la sconfitta per 5-1 contro il Portogallo subita giovedì scorso, l’Italia cerca di dimenticare quel risultato e si impegna per ottenere la qualificazione alle semifinali del campionato europeo di categoria. Per riuscirci, dovrà riuscire a non perdere contro la Polonia nell’ultima partita del girone A, un pareggio basterebbe per il secondo posto nel girone grazie alla differenza reti.

La Polonia, come l’Italia, ha 3 punti in classifica. Ha subito una sconfitta contro il Portogallo nella prima giornata e poi ha ottenuto una vittoria contro i padroni di casa di Malta nella seconda partita (0-2, l’Italia si è imposta 0-4 contro i maltesi. Dunque la differenza reti generale arride ancora agli Azzurrini di Bollini. Al momento, il Portogallo è in testa al girone con 6 punti. La situazione è quindi complicata in vista degli ultimi 90 minuti decisivi. Le prime due squadre di ciascun girone passeranno alle semifinali del campionato europeo Under 19.

ITALIA POLONIA U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia U19 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con la partita degli Europei Under 19 sarà per la precisione in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico che trovate al numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video di Italia Polonia U19 sul sito di Rai Play o con la relativa app.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA POLONIA UNDER 19 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U19

Le probabili formazioni della diretta Italia Polonia U19, match che andrà in scena al Ta’Qali National Stadium. Per l’Italia, Alberto Bollini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio, Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Amatucci, Ndour; Koleosho, Esposito, Hasa. Risponderà la Polonia allenata da Marcin Brosz con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zych; Bugaj, Matysik, Smolinski, Drapinski, Lewicki; Kowalczyk, Urbanski, Strzalek; Pienko, Majchrzak.

ITALIA POLONIA U19 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Polonia U19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finalissima degli Europei Under 19. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Polonia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











