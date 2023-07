DIRETTA ITALIA PORTOGALLO U19/ Video streaming Rai: lusitani avanti nei precedenti (6 luglio 2023)

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO U19: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Italia Portogallo U19, facciamo un tuffo nella storia di questa partita, che vanta infatti una eccellente tradizione a livello di Nazionali Under 19. Contiamo infatti 17 partite, con un bilancio a dire il vero favorevole al Portogallo, che infatti ha ottenuto otto vittorie contro l’Italia U19, mentre gli Azzurrini rispondono con cinque successi ed infine sono evidentemente quattro i pareggi.

In particolare, i giovani lusitani hanno vinto cinque delle ultime sei partite contro i pari età dell’Italia, prendendo decisamente il largo nel testa a testa. L’ultimo successo dell’Italia Under 19 risale a un’amichevole vinta per 3-1 lunedì 10 settembre 2018, da allora ecco tre vittorie per il Portogallo, fra cui un paio di amichevoli ma anche un match degli Europei di categoria del 2019, giocata domenica 14 luglio di quell’anno e terminata con un nettissimo 3-0 in favore del Portogallo Under 19, che ha dunque la tradizione dalla propria parte, per quel che possa contare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA PORTOGALLO U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Portogallo U19 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con la partita degli Europei Under 19 sarà per la precisione in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico che trovate al numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video di Italia Portogallo U19 sul sito di Rai Play o con la relativa app.

GRANDE EQUILIBRIO!

Italia Portogallo U19, in diretta giovedì 6 luglio 2023 alle ore 18.00 presso il Ta’Qali National Stadium sarà una sfida valida per per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 19. Si sfidano le due squadre al momento in testa al raggruppamento. Gli azzurrini hanno vinto contro i padroni di casa maltesi usufruendo di ben 4 calci di rigore e segnandone 3, calando comunque il poker e sopravanzando al momento i lusitani sul piano della differenza reti.

Ovviamente per il Portogallo la sfida vinta per 2-0 contro la Polonia ha avuto un peso specifico maggiore. Portoghesi che hanno convinto e che ora cercheranno di mettere in difficoltà gli azzurrini, che però dovranno puntare al successo per evitare brutte sorprese nella sfida finale contro i polacchi. Perdere stasera darebbe alla Polonia, probabilmente vincente su Malta, una chance per approdare in semifinale, col Portogallo che anche con un ko avrebbe comunque la chance di chiudere a 6 battendo Malta all’ultima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO U19

Le probabili formazioni della diretta Italia Portogallo U19, match che andrà in scena al Ta’Qali National Stadium. Per l’Italia, Alberto Bollini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio, Missori, Dellavalle, Mane, Chiarodia; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Esposito, Koleosho. Risponderà il Portogallo allenato da Joaquim Milheiro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ribeiro; Esteves, Ribeiro, Bras, Marques; Prioste, da Rocha, Gustavo Sa; Felix, Ribeiro, Borges.

ITALIA PORTOGALLO U19 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Portogallo U19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finalissima degli Europei Under 19. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Portogallo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











