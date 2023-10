DIRETTA/ Italia Polonia U20 video streaming tv: la storia sorride agli azzurrini (Under 20, 13 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA POLONIA U20: TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Polonia U20, possiamo evidenziare che questa partita vanta una ricchissima tradizione recente, il totale è di venti precedenti con ben tredici vittorie per l’Italia Under 20 a fronte di un solo pareggio e sei successi per i pari età della Polonia. Volendo considerare solo i dieci precedenti più recenti, non dobbiamo tornare molto indietro, cioè fino ad ottobre 2015: in questo caso il bilancio è di ben sette vittorie per l’Italia U20, tra cui il clamoroso 6-1 di martedì 5 settembre 2017 ma anche uno 0-3 esterno giovedì 6 settembre 2018, più un pareggio e due vittorie per la Polonia Under 20, che però si è imposta nell’ultimo incrocio fra queste due Nazionali U20.

Dobbiamo infatti ricordare che martedì 7 giugno 2022 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto l’Italia U20 perse in casa per 0-1 contro i pari età della Polonia, che firmarono il colpo proprio al 90’ minuto con il gol di Maksymilian Tkocz. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA POLONIA U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia U20 non sarà trasmessa su nessun canale televisivo ma sarà garantita la diretta streaming video attraverso il sito ufficiale figc.it e i profili social dedicati alla Nazionale italiana, per seguire tramite smart tv o dispositivi mobili l’incontro degli azzurrini nella Elite League.

Italia Polonia U20, in diretta venerdì 13 settembre 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per l’Elite League Under 20. L’Incontro tra Italia e Polonia rappresenterà il debutto casalingo per la Nazionale Under 20 nell’Elite League, ma soprattutto sarà una celebrazione. Migliaia di persone sono attese sugli spalti dello stadio ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro, con scuole calcio e studenti che renderanno l’atmosfera ancora più entusiasmante.

La squadra allenata da Alberto Bollini, dopo un pareggio in Germania e una vittoria in Repubblica Ceca, sta preparando l’incontro a Lamezia Terme, dove riceverà la visita del sindaco Paolo Mascaro nel pomeriggio. Nel frattempo, una conferenza stampa ha presentato la partita presso la sede del Comitato Regionale Calabria.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U20

In attesa di scoprire quali saranno le scelte di Alberto Bollini per questa sfida in diretta tra Italia e Polonia nell’Elite League Under 20, ecco l’elenco dei convocati del CT Azzurro:

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Lorenzo Palmisani (Olbia);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Terracciano (Verona);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti: Federico Accornero (Pescara), Luca D’Andrea (Catanzaro), Daniele Montevago (Gubbio), Antonio Raimondo (Ternana), Nicolò Turco (Liefering).

