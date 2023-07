DIRETTA ITALIA MALTA U19/ Video streaming Rai: solo vittorie azzurre in passato (Europei, oggi 3 luglio 2023)

DIRETTA ITALIA MALTA U19: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Italia Malta U19, facciamo un tuffo nella storia di questa partita, che a dire il vero vanta ben poca tradizione a livello di Nazionali Under 19. Si tratta infatti del terzo incrocio, sempre in contesti ufficiali ma con i due precedenti che risalgono a fasi di qualificazione per gli Europei Under 19, ai quali infatti Malta partecipa per la prima volta. Curiosamente, entrambe le partite erano finite con vittorie per 2-0 dell’Italia.

La prima risale a lunedì 12 novembre 2007, poi ecco un nuovo 2-0 più recente, ottenuto infatti in data mercoledì 13 novembre 2019 e firmato dai gol di Sebastiano Esposito al 43’ minuto e di Alessio Riccardi al 65’. Il bilancio allora è molto facile da tracciare: due vittorie e quattro gol segnati per l’Italia, due sconfitte e ancora nessun gol all’attivo per Malta Under 19. La storia parla in modo molto chiaro, staremo a vedere se oggi gli Azzurrini saranno capaci di calare il tris oppure se Malta invertirà la tendenza – o almeno riuscirà a segnare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA MALTA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Malta U19 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con la partita degli Europei Under 19 sarà per la precisione in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico che trovate al numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video di Italia Malta U19 sul sito di Rai Play o con la relativa app.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI ITALIA MALTA U19

PRIMA PARTITA GIRONE A!

Italia Malta U19, in diretta dal Ta’ Qali National Stadium di Ta’ Qali, si gioca con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 3 luglio: la partita sarà valida per la prima giornata del girone A della fase finale degli Europei Under 19. Malta partecipa in qualità di Paese organizzatore, ma certamente sulla carta sono gli Azzurrini del c.t. Alberto Bollini a recitare il ruolo dei favoriti nella diretta di Italia Malta U19, con cui speriamo di mettere in discesa il cammino nel girone, per poi affrontare Portogallo e Polonia.

Sarà fondamentale chiudere nelle prime due posizioni per accedere alle semifinali, come un anno fa nella precedente edizione degli Europei Under 19, che videro poi la sconfitta dell’Italia U19 contro l’Inghilterra, che infine avrebbe vinto il titolo. Nei mesi scorsi c’è stata invece la fase di qualificazione, nella quale è stata decisiva per gli Azzurrini la vittoria per 2-3 in Germania del 22 marzo scorso. Adesso comincia la grande avventura e in teoria l’inizio è morbido: sarà davvero così? Sarà naturalmente la diretta di Italia Malta U19 a darci la risposta…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA U19

Diamo adesso alcuni cenni alle possibili scelte del c.t. Alberto Bollini per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta di Italia Malta U19. Ci sono stati alcuni cambiamenti nella lista dei convocati rispetto agli incontri di qualificazione soprattutto per quanto riguarda la difesa, che proviamo allora a schierare con il portiere Mastrantonio e davanti a lui la linea a quattro con Kayode terzino destro, Dellavalle e Chiarodia nella coppia centrale e Regonesi titolare a sinistra.

Da centrocampo in su invece prendiamo come riferimento i titolari nella vittoria ottenuta a marzo in Germania. Con il modulo 4-3-3 a centrocampo il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Pisilli, Faticanti e Lipani, mentre infine proviamo ad ipotizzare il tridente offensivo dell’Italia Under 19 con D’Andrea ala destra e Hasa sul lato mancino, entrambi ai fianchi del centravanti che dovrebbe essere Esposito.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Italia Malta U19, secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La vittoria degli Azzurrini è considerata praticamente certa e il segno 2 è quotato a 1,03. Si sale poi già a quota 15 in caso di pareggio, naturalmente segno X, mentre il segno 1 in caso di vittoria dei padroni di casa di Malta varrebbe addirittura 25 volte la posta in palio.

