Diretta Italia Portogallo U19/ Streaming video Rai: debutto azzurro, Europei Under 19

Italia Portogallo U19, in diretta dallo stadio Banants di Yerevan, capitale dell’Armenia, si gioca alle ore 19.00 italiane (le 21.00 locali) di questa sera, domenica 14 luglio 2019. Italia Portogallo U19 sarà la partita valida per la prima giornata del girone A degli Europei Under 19, che cominciano subito con il botto: la sfida tra gli azzurrini e i lusitani sarà infatti la rivincita della finale dell’anno scorso, vinta 4-3 ai supplementari dal Portogallo che dunque costrinse l’Italia ad “accontentarsi” del secondo posto. A livello di Under 19 naturalmente dopo un anno significa essere già con un nuovo ciclo, ma Italia e Portogallo sono sempre ai vertici del calcio europeo e ora si affrontano già nella fase a gironi degli Europei Under 19. La formula è semplicissima: otto squadre partecipanti alla fase finale – l’Italia si è qualificata vincendo il girone 7 della Fase Élite – divise in due giorni da quattro, le prime due si qualificano alle semifinali incrociate e sabato 27 luglio ci sarà la finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Portogallo U19 dovrebbe essere garantita su Rai Sport + HD (canale numero 57), salvo variazioni di palinsesto, dunque possiamo segnalare la diretta streaming video che sarà naturalmente garantita tramite Rai Play. L’altro fondamentale punto di riferimento per tutti coloro che vorranno seguire i nostri azzurrini saranno il sito e i profili ufficiali sui social della Figc, oppure direttamente il sito della Uefa nella apposita sezione https://it.uefa.com/under19/. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO UNDER 19

Parlando delle probabili formazioni di Italia Portogallo U19, ricordiamo tutti gli azzurrini convocati dal commissario tecnico Carmine Nunziata per questi Europei Under 19. L’Italia di categoria potrà dunque contare sui due portieri Marco Carnesecchi (Atalanta) e Alessandro Russo (Genoa); sette difensori che sono Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus) e Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona); i sei centrocampisti Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus) e Samuele Ricci (Empoli); infine cinque attaccanti, cioè Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo) ed Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).



