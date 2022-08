Diretta Italia Repubblica Ceca/ Streaming video tv: ultima amichevole, basket

Italia Repubblica Ceca, in diretta dalla città tedesca di Amburgo con palla a due alle ore 16.00 di questo pomeriggio, sabato 20 agosto 2022, è l’ultima partita amichevole di basket, la cosiddetta finale terzo posto della Supercup Amburgo, il torneo quadrangolare che è appunto l’ultimo appuntamento prima di settimane molto intense per la Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, attesa da due gare di qualificazione al Mondiale 2023 e poi naturalmente dall’EuroBasket 2022, con il girone a Milano dal 2 all’8 settembre. Il basket azzurro ci farà divertire, ma speriamo che possa riuscirci già stasera, perché la diretta di Italia Repubblica Ceca ci chiama finalmente a cercare la vittoria che ultimamente latita.

Diretta/ Italia Serbia (risultato finale 86-90) buoni segnali per mister Pozzecco

Innanzitutto, bisogna ricordare che ieri l’Italia ha giocato una bellissima partita contro la Serbia, ma l’ha persa in volata per 90-86 e di conseguenza è costretta oggi a giocare la partita dei perdenti, che vedrà gli Azzurri affrontare la Repubblica Ceca, che a sua volta è stata sconfitta dai padroni di casa della Germania con il punteggio di 101-90. Avversario forse meno prestigioso, ma sarebbe importante assaporare la vittoria: cosa succederà nella diretta di Italia Repubblica Ceca?

Diretta/ Francia Italia (risultato finale 100-68): Galletti di un altro pianeta

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Ceca sarà trasmessa su Sky Sport, che in extremis ha comprato i diritti per la Supercup Amburgo, di conseguenza possiamo fornirvi indicazioni anche per quanto riguarda la diretta streaming video, fornita naturalmente da Sky Go. Il sito e gli account social della FIP potranno poi essere punti di riferimento per avere le informazioni utili su Italia Repubblica Ceca.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Repubblica Ceca, naturalmente questa partita sarà importante anche perché arriva nel mezzo della prima estate di lavoro sulla panchina della nostra Nazionale come c.t. di Gianmarco Pozzecco. A inizio luglio è arrivata una vittoria molto importante in Olanda per le qualificazioni ai Mondiali 2023, adesso però siamo a ridosso del momento più importante dell’anno per l’Italia del basket, con altre sfide verso l’obiettivo iridato e poi naturalmente gli Europei, nei quali potremo giocare in casa almeno nella prima parte.

Diretta/ Italia Francia (risultato finale 77-78) streaming: azzurri a testa alta

L’obiettivo per oggi, come abbiamo già ampiamente accennato, potrebbe essere quello di tornare alla vittoria: la sconfitta di misura contro la Serbia fa il paio con quelle nelle altre due amichevoli di lusso contro la Francia, con indicazioni certamente positive dalla partita di Bologna, molto meno da quella di Montpellier. Ieri il bicchiere è tornato ad essere mezzo pieno, ma siamo a tre sconfitte su tre ad agosto e questo non può fare piacere: è una serie da spezzare già oggi pomeriggio in Italia Repubblica Ceca…











© RIPRODUZIONE RISERVATA