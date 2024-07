Diretta Italia-Usa/ Streaming video tv, finale Mondiale U17 basket: risultato, quintetto (oggi 7 luglio 2024)

ITALIA-USA, DIRETTA VIDEO STREAMING FINALE MONDIALE BASKET U17 IN TURCHIA: PROGRAMMA ORARI

Tutto pronto ormai per la diretta con la storia: l’Italia U17 di basket sfida oggi 7 luglio in finale al Mondiali FIba 2024 gli imbattibili Usa, reduci da 50 vittorie consecutive a livello di nazionale giovanile: dopo il capolavoro pazzesco in semifinale contro i padroni di casa della Turchia, gli azzurri di coach Giuseppe Mangone si guadagnano la finalissima praticamente impossibile con i liceali che tra pochi anni entreranno in molti nel Draft NBA.

La diretta della finale Italia-Usa di Istanbul questa sera andrà in scena alle ore 19 con la possibilità di vedere il tutto in diretta video streaming grazie ai canali ufficiale della Fiba: è una finale storica per gli azzurri Under17 che migliorano così il best risultato del nono posto nel 2014, di fatto l’unica altra partecipazione ai Mondiali U17. Da ultimo, con questa finale esclusiva l’Italia si assicura in maniera diretta la quarta medaglia ai Mondiali per le categorie giovanili: le precedenti sono abbastanza lontane, dal bronzo nel 1987 ai due argenti nel 1991 e 2017, ma sempre con la nazionale Under 19.

COME SI È ARRIVATI ALLA FINALISSIMA E QUALE QUINTETTO TITOLARE: LA SFIDA IMPOSSIBILE ITALIA U17-TEAM USA AL MONDIALE FIBA

Sembrava impossibile dopo le due sconfitte iniziali in questi Mondiali U17 che l’Italia potesse raggiungere la finale diretta, per di più ora contro Team Usa, eppure il grande cuore e la tecnica più che buona del roaster di Mangione ha fatto la differenza: il risultato buttato via nel finale contro l’Argentina, la seconda sconfitta con i padroni di casa del Mondiale FIba, la Turchia, aveva scavato un solco quasi impossibile da superare. È servito un miracolo improvviso contro l’Australia per rientrare direttamente nel torneo: le vittorie stupende contro Porto Rico e soprattutto la Turchia, da sfavoriti, in semifinale, permettono agli azzurri la finale diretta contro i migliori al mondo.

Lo spettacolo concluso con 90 a 63 contro la Turchia ha illuminato il Mondiale dell’Italia U17: con ben 5 in doppia cifra (i 18 i uno spettacolare Garavaglia, i 17 di Ceccato, poi i 12 di Lonati e del “piccolo” immarcabile Mathis, fino alla doppia doppia ormai costante di Maikcol Perez da 14 punti, 3 assist e 12 rimbalzi hanno fatto la differenza. Il quintetto che scenderà in campo stasera per Italia-Usa finale Mondiali basket U17 dovrebbe essere quello già confermato contro la Turchia, ovvero Perez, Mathis, Nistrio, Lonati e Garavaglia.

Chi sfidiamo oggi? Semplice, i migliori del mondo, con 50 vittorie consecutive senza mai uno stop e soprattutto con una semifinale che dire dominata è un eufemismo: 145-65 finale contro la Nuova Zelanda ha fatto staccare il passo direttamente per la finale dei Mondiali, con gli Usa che sembrano davvero letteralmente imbattibili. Da segnalare tra le stelle il figlio del grande Carlos Boozer, Cameron, gran giocatore di Utah Jazz e Chicago Bulls; poi Koat Peat e soprattutto AJ Dybantsa, talento precocissimo congolese-giamaicano considerato ad oggi il miglior liceale negli States per l’annata 2025.

ITALIA-USA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME GUARDARE LA FINALE DEL MONDIALE UNDER17

Tutto è pronto insomma, non ci resta che sederci comodi e provare a sognare stasera per la diretta di Italia-Usa: la profonda delusione patita ieri con l’uscita dell’Italia al Preolimpico contro la Lituania – che non ci permetterà di avere la nazionale di Pozzecco alle prossime Olimpiadi di Parigi – potrebbe anche fungere da molla ulteriore per questi giovanissimi che si sono meritati assolutamente la finale più bella del mondo contro Team Usa.

Per l’orario abbiamo già detto, ore 19 oggi domenica 7 luglio 2024 a Istanbul, per potere invece seguire invece integralmente la finale dei Mondiali U17 Italia-Usa non resta che collegarsi qui sotto con la diretta video streaming sul canale YouTube della Fiba in maniera del tutto gratuita: in alternativa, è possibile seguirla sempre in diretta live anche su Courtside1891.basketball (previa registrazione gratuita); non è invece previsto alcun collegamento tv in Italia. Buona visione e… forza azzurri!













