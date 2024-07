DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA STREAMING: ESORDIO PER LE AZZURRE!

È arrivato il grande momento della diretta Italia Repubblica Dominicana: alle ore 9:00 di domenica 28 luglio, presso il Paris Expo Porte de Versailles, la nostra nazionale di volley femminile fa l’esordio alle Olimpiadi 2024 Parigi. Un torneo fortemente atteso, al quale l’Italia si è qualificata grazie al ranking mondiale: una classifica definita, riguardo i pass per le Olimpiadi, con il girone di Nations League e, per non farsi mancare nulla, le azzurre hanno anche vinto il torneo passando dunque un inizio di estate assolutamente positivo, ma sapendo anche che la grossa preda è quella delle Olimpiadi 2024 Parigi, perché si può ragionevolmente sognare una medaglia.

Fino a questo momento non ce l’abbiamo mai fatta: se per gli uomini la maledizione è legata all’oro, la nazionale italiana di volley femminile non è mai riuscita a salire sul podio olimpico vivendo anche grandi delusioni, adesso la diretta Italia Repubblica Dominicana ci dirà in che modo faremo il nostro esordio, e ci sarà anche grande curiosità per il ritorno alle Olimpiadi 2024 Parigi di Julio Velasco, storico condottiero degli uomini che hanno dominato il mondo ma, appunto, non i Giochi. Adesso proviamo a presentare al meglio la diretta Italia Repubblica Dominicana, perché manca sempre meno al suo inizio.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta Italia Repubblicana Dominicana dovrebbe essere trasmessa sulla televisione di stato, che copre gran parte delle Olimpiadi 2024 Parigi con i suoi canali, principalmente Rai Uno, Rai Due e Rai Sport: da capire ovviamente su quale di questi andrà in onda la partita, che poi dovrebbe essere garantita da Eurosport (numero 210 del decoder satellitare, per gli abbonati) che si occupa prevalentemente degli sport di squadra.

Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, oltre a sito e applicazione di Rai Sport ci saranno le varie piattaforme in abbonamento per la diretta Italia Repubblica Dominicana: segnaliamo infatti DAZN, Discovery Plus e Now Tv che sono quelle che seguono le Olimpiadi 2024 Parigi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA STREAMING: UNA PRIMA ABBORDABILE

Siamo quasi al via della diretta Italia Repubblica Dominicana: possiamo dire che la formula delle Olimpiadi 2024 Parigi lascia spazio anche a qualche passo falso, si qualificano infatti le prime due più le due migliori terze (da un totale di tre gironi), ma nel nostro gruppo è presente anche la Turchia che, da noi battuta in Nations League, ha certamente il dente avvelenato e soprattutto è una nazionale straordinaria. La traduzione di questo pensiero è che l’Italia non dovrà incappare in errori contro la Repubblica Dominicana, una partita da vincere anche per provare a piazzarci al meglio nel tabellone dei quarti.

Tutto ancora da costruire, ma è chiaro che sarebbe preferibile evitare nazionali come Brasile, Giappone, Serbia e Stati Uniti almeno fino a quando sia possibile; chiaramente poi per arrivare alle medaglie qualcuna di queste andrà affrontata. Mettiamoci allora comodi e iniziamo a capire come potrebbero andare le cose nella diretta Italia Repubblica Dominicana, siamo davvero pronti a fare il tifo per la nostra nazionale di volley femminile che inizia il suo percorso alle Olimpiadi 2024 Parigi.