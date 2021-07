Diretta Italia Repubblica Dominicana/ Streaming video tv: semifinale Preolimpico

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: PER L’ACCESSO ALLA FINALE!

Italia Repubblica Dominicana, in diretta dalla Aleksandar Nikolić Hall di Belgrado (Serbia) alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 luglio 2021, è la prima semifinale del torneo Preolimpico di basket in corso nella capitale serba, che promuoverà la squadra vincitrice alle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020. La diretta di Italia Repubblica Dominicana sarà dunque un match fondamentale per gli azzurri: se vincono si giocheranno tutto domani sera in finale, se perdono invece il sogno olimpico finirà già oggi. Il cammino di avvicinamento è stato molto complicato a causa del Covid (altrui): saltata l’ultima amichevole contro il Venezuela, anche il girone del Preolimpico si è ridotto a una sola partita a causa del ritiro del Senegal.

DIRETTA/ Italia Porto Rico (risultato finale 90-83): vittoria sofferta al Preolimpico

Abbiamo forse patito proprio questo nella prima parte della partita contro Porto Rico, comunque infine vinta 90-83, consegnandoci in questo modo il primo posto nel girone ed evitando la Serbia in semifinale. La nostra avversaria sarà dunque la Repubblica Dominicana, che ha perso contro i padroni di casa ma ha vinto contro le Filippine. Buona squadra ma sicuramente alla nostra portata, Italia Repubblica Dominicana sorriderà agli azzurri?

Diretta/ Francia Serbia (risultato finale 54-63) streaming: titolo europeo alle serbe

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppia possibilità per la diretta tv di Italia Repubblica Dominicana, affidata anche a Rai Sport, dunque in chiaro per tutti e con la possibilità di mobilità su sito o app ufficiali di Rai Play. Inoltre, ci sarà poi l’appuntamento con la televisione satellitare: sarà Sky Sport Uno, canale al numero 201 del decoder, a trasmettere il match del Preolimpico 2020 di basket. La semifinale potrà essere seguita, ovviamente dagli abbonati, anche con il servizio di diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi ai clienti, basterà utilizzare i dati del proprio abbonamento e attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Italia Svezia (risultato finale 46-64): azzurre fuori dall'Europeo

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Repubblica Dominicana è dunque una partita da dentro o fuori, ciò che manca da tantissimo tempo alla nostra Nazionale, considerato pure che arriviamo dai gironi di qualificazione per gli Europei 2022, evento al quale però l’Italia era comunque già iscritta d’ufficio in quanto organizzatrice. Adesso invece ci si gioca moltissimo in 40 minuti: dobbiamo onorare il ruolo di grande rivale della Serbia arrivando in finale, presumibilmente contro i padroni di casa salvo colpi di scena da parte di Porto Rico nell’altra semifinale, per poi tentare la grande impresa in finale. Un passo per volta però: se una eventuale sconfitta contro la Serbia sarebbe un dispiacere ma certamente non un disonore, perdere oggi contro la Repubblica Dominicana sarebbe una battuta d’arresto molto pesante. Pesano le assenze di alcuni giocatori di punta, ma sulla carta l’Italia è superiore agli avversari e lo dovrà dimostrare naturalmente oggi pomeriggio sul parquet di Belgrado. Il ricordo di Atene 2004 resta meraviglioso, lo è meno pensare che quelle sono state le nostre ultime Olimpiadi: oggi c’è il penultimo gradino da superare per tornare ai Giochi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA