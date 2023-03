Diretta/ Italia Romania Under 18, streaming video tv: gli Azzurrini vogliono il bis

DIRETTA ITALIA ROMANIA U18: IL PRECEDENTE E’ AZZURRO

La diretta Italia Romania U18, gara in programma domenica 26 marzo alle ore 10:30, racconta di questa amichevole che avrà luogo a Picerno, in Basilicata. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini hanno giocato proprio contro i pari-età rumeni giovedì 23 marzo, trionfando 3-1 grazie al gol di Ciammaglichella e alla doppietta di Bruno. Inutile il momentaneo 2-1 targato Banu.

L’Italia si appresta alla terza amichevole dell’anno dopo aver perso 3-1 con la Spagna e infliggendo, come detto in precedenza, lo stesso risultato alla Romania. Per la squadra dalla bandiera blu, giallo e rossa si tratta invece della seconda amichevole del 2023 dopo aver chiuso il 2022 con un filotto di tre sconfitte con Turchia, Romania e Portogallo e un pareggio con la Spagna nelle ultime quattro partite del 2022. L’ultimo successo azzurro invece è datato 21 settembre 2023 nel match con la Serbia finito 1-0 in virtù della rete di Eduardo Esposito.

ITALIA ROMANIA U18 VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Romania U18 non sarà disponibile, tuttavia vi possiamo segnalare che tramite il sito della FIGC sarà garantita la diretta streaming video di Italia Romania U18.

Il sito della nostra Federcalcio sarà dunque il punto di riferimento, anche perché fornirà pure altri contributi nella sezione del sito dedicato alla Under 18 e anche tramite i social.

ITALIA ROMANIA U18, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Italia Romania U18 vedono gli Franceschini poter attingere dalla seguente lista di calciatori a disposizione tra cui i portieri Federico Magro (Lazio) e Francesco Di Bartolo Zuccarello (Udinese). Tra i difensori ci sono invece Adam Bakoune (Milan), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Luigi D’Avino (Napoli), Saer Diop (Bologna), Alessandro Milani (Lazio), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Romani (Fiorentina) e Filippo Saiani (Spal).

A centrocampo Leonardo Bovo (Inter), Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Manuel Rosetti (Bologna). Terminiamo con gli attaccanti dell’Italia Under 18 con Alessandro Bolzan (Roma), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Nicolò Franzoni (Spal), Seydou Fini (Genoa), Matteo Mazzone (Wolfsburg).











