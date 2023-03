Diretta Italia Romania U18/ Streaming video tv: amichevole a Potenza

DIRETTA ITALIA ROMANIA U18: SEGNI DI CRESCITA?

Italia Romania U18, in diretta dallo stadio Alfredo Viviani di Potenza, si giocherà oggi, giovedì 23 marzo 2023, con fischio d’inizio alle ore 10.30, come prima partita di un doppio appuntamento amichevole in Basilicata fra le Nazionali Under 18 appunto di Italia e Romania, che poi si affronteranno di nuovo anche domenica 26, in quel caso presso lo stadio Donato Curcio di Picerno. L’Italia U18 del c.t. Daniele Franceschini sta dunque lavorando in Basilicata in questi giorni, altra occasione di crescita dopo la doppia amichevole di novembre contro i pari età della Francia, che a dire il vero era purtroppo terminata con due sconfitte per gli Azzurrini.

Con la diretta di Italia Romania U18 speriamo quindi di cogliere segnali di crescita, pur facendo la tara alla differenza di livello tra gli avversari della scorsa “finestra” e la Romania. In ogni caso, parlando di Under 18 naturalmente è la crescita dei ragazzi, futuro del calcio italiano, ad avere la priorità rispetto ai risultati immediati. Speriamo comunque che i nostri Azzurrini ci facciano divertire in una piacevole mattina all’insegna del calcio giovanile da Potenza: cosa succederà nella diretta di Italia Romania U18?

ITALIA ROMANIA U18 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Romania U18 non sarà disponibile, tuttavia vi possiamo segnalare che tramite il sito della FIGC sarà garantita la diretta streaming video di Italia Romania U18. Il sito della nostra Federcalcio sarà dunque il punto di riferimento, anche perché fornirà pure altri contributi nella sezione del sito dedicato alla Under 18 e anche tramite i social.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U18

Verso la diretta di Italia Romania U18, possiamo ricordare anche quali giocatori saranno protagonisti nelle probabili formazioni per quanto riguarda gli Azzurrini. Il c.t. Daniele Franceschini ha infatti convocato per questa doppia amichevole come portieri Federico Magro (Lazio) e Francesco Di Bartolo Zuccarello (Udinese); i difensori sono invece Adam Bakoune (Milan), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Luigi D’Avino (Napoli), Saer Diop (Bologna), Alessandro Milani (Lazio), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Romani (Fiorentina) e Filippo Saiani (Spal).

Proseguiamo poi con i centrocampisti Leonardo Bovo (Inter), Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Manuel Rosetti (Bologna); infine gli attaccanti dell’Italia Under 18 per questo doppio impegno amichevole in Basilicata sono Alessandro Bolzan (Roma), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Nicolò Franzoni (Spal), Seydou Fini (Genoa), Matteo Mazzone (Wolfsburg).











