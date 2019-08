Diretta Italia Serbia/ Streaming video e tv: big match per Sacchetti (basket)

Italia Serbia, in diretta da Atene, è la seconda partita della formazione azzurra di Meo Sacchetti per il Torneo Acropolis, in programma oggi sabato 17 agosto, con palla a due già fissato per le ore 17,00 (ma saranno le ore 18,00 in Grecia). Secondo banco di prova quindi per i nostri beniamini per il torneo amichevole che ci porta alla vigilia dei Mondiali di basket programmati in Cina a fine mese: dopo quindi quanto accaduto solo ieri con la Grecia è occasione di riscatto per la nazionale italiana, che pure non pare la favorita al trionfo. Il cammino estivo di preparazione dello spogliatoio del ct Meo Sacchetti infatti non pare privo di ostacoli e lo abbiamo già visto anche in occasione della manifestazione di Verona, dove sono mancati risultati ma soprattutto prestazioni convincenti, che lo stesso ct ha già denunciato a dura voce. Dopo il KO con la Russia urge un cambio di rotta e lo abbiamo visto già ieri: che segnali arriveranno dagli azzurri questa sera?.

DIRETTA TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE ITALIA SERBIA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Serbia amichevole di basket prevista ad Atene alle ore 18.00, sarà visibile agli abbonati di Sky Sport: l’appuntamento sarà anche questa sera sul canale Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando, casa del basket in questa estate azzurra. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match tramite sito oppure app di Sky Go, riservata però ai soli abbonati al servizio.

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Come annunciato prima, la diretta tra Italia e Serbia non sarà un banco di prova affatto facile per i nostri azzurri, benchè certo si tratti solo di un test match. Sulla carta infatti gli italiani non paiono molto in condizione: tanti big sono stati fatti riposare anche nei primi appuntamenti dell’estate nella Trentino cup, altri giocatori hanno invece deluso, specialmente in occasione della Verona Basketball cup 2019. Tutto questo ad appena meno di due settimane dal via della manifestazione iridata, a cui quindi guardiamo con qualche perplessità. Compito dell’Italia sarà quindi quello di farci cambiare idea già in occasione del Torneo Acropolis, pur contro un avversario più quotato come è la Serbia del ct Aleksandar Dordevic. Non scordiamo però che non tutto si deciderà in questo match: già domani infatti sarà in campo ancora una volta ad Atene per disputare anche l’ultimo incontro della manifestazione, previsto domenica alle ore 18,00 (fuso orario italiano) contro la Russia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA