Diretta Italia Slovacchia/ Streaming video Rai: Setterosa agli Europei, pallanuoto

Italia Slovacchia, in diretta dalla Spaladium Arena della città croata di Spalato, è la partita di pallanuoto che alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 agosto, si giocherà come primo impegno della nostra Nazionale negli Europei di pallanuoto femminile 2022. Comincia dunque l’avventura continentale per il nostro Setterosa, certamente rinfrancato dal quarto posto ai recenti Mondiali di Budapest: ci fu la delusione per una medaglia solamente sfiorata, ma anche la certezza di essere tornate ai vertici in tempi brevi dopo la delusione della mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo nella pallanuoto femminile.

La diretta di Italia Slovacchia dovrebbe proporci un debutto francamente morbido: la differenza di valore tecnico è netta, la vittoria sulla carta dovrebbe essere poco più di una formalità, possibilmente anche con uno scarto piuttosto netto, che potrebbe poi tornare comodo nella classifica del girone B di questi Europei di pallanuoto femminile, che oltre ad Italia e Slovacchia comprende anche Serbia, Francia, Israele e Spagna, che naturalmente affronteremo tutte nei prossimi giorni. Adesso però pensiamo ad iniziare gli Europei con il piede giusto: che cosa ci dirà la diretta di Italia Slovacchia?

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovacchia sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di pallanuoto: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Slovacchia tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SLOVACCHIA

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Slovacchia, dobbiamo innanzitutto ricordare chi sono le 15 giocatrici convocati dal c.t. Carlo Silipo per questi Europei di pallanuoto femminile in Croazia. Si tratta di Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli e Dafne Bettini (Ekipe Orizzonte). Le due formazioni di club di riferimento sono evidentemente SIS Roma ed Ekipe Orizzonte, che forniscono la “spina dorsale” a questo Setterosa che vuole tornare grande.

Italia Slovacchia, salvo sorprese, dovrebbe essere poco più di una formalità, ma attenzione: le ragazze del Setterosa (come d’altronde tutte le altre Nazionali) dovranno giocare ben cinque partite nello spazio di otto giorni per la prima fase a gironi, di conseguenza non sprecare energie di troppo potrebbe essere fondamentale. L’obiettivo minimo sarà naturalmente quello di entrare fra le prime quattro che andranno ai quarti di finale della rassegna continentale, ma dal momento che sarà formato un tabellone tennistico sarebbe prezioso chiudere il più in alto in classifica per poi avere un percorso meno ostico verso la finale. Arriverà quindi la vittoria nella diretta di Italia Slovacchia?

