DIRETTA ITALIA SLOVENIA/ Video streaming tv: focus sulle nostre avversarie (volley, 17 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: LE AVVERSARIE

Parlando della diretta di Italia Slovenia dobbiamo anche fare un breve focus sulla nazionale che tra poco sfiderà le azzurre. La Slovenia ha disputato tre edizioni degli Europei: nel 2015, nel 2019 e quest’anno. Il miglior risultato è il sedicesimo posto, il che ci dice già quale sia la reale forza della nazionale balcanica rapportata alle big del volley femminile. Negli Europei appena disputati la Slovenia era inserita nel gruppo A, giocato a Gand: ha battuto solo l’Ungheria (3-0) e ha perso tutte le altre partite, cadendo per 0-3 contro Polonia e Serbia e strappando un set a Belgio e Ucraina.

Va anche detto che la Slovenia è stata sfortunata: ha infatti pescato il girone più complesso di tutti finendo con la finalista, la Polonia arrivata ai quarti e il Belgio che, senza incrociare la Turchia, sarebbe probabilmente arrivato nei primi otto (ma che si è complicato la vita da solo arrivando alle spalle dell’Ucraina). Adesso per la Slovenia c’è l’occasione di affrontare questo Preolimpico, anche se con tutta probabilità la qualificazione ai Giochi di Parigi non arriverà; tuttavia, l’Italia non dovrà comunque sottovalutare l’avversaria di questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Italia Slovenia non sarà disponibile nel nostro Paese e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video di Italia Slovenia, di conseguenza i punti di riferimento fondamentali saranno il sito della FIPAV e i suoi profili social. La Federazione mondiale FIVB seguirà però la partita con la Volleyball Tv, disponibile a livello mondiale su abbonamento.

ITALIA SLOVENIA: PARTITA DA VINCERE!

Italia Slovenia è in diretta da Lodz, alle ore 20:45 di domenica 17 settembre: è la seconda partita nel torneo Preolimpico di volley femminile, un incrocio che dovrebbe essere abbordabile per la nostra nazionale che, per l’appunto, va a caccia della qualificazione ai Giochi di Parigi. L’Italia è costretta a giocare il Preolimpico a causa del quarto posto raccolto agli Europei: una delusione, soprattutto per quelle che erano le aspettative e per come è stata persa la semifinale contro la Turchia, una sconfitta che ha poi portato ad affrontare la finalina con l’Olanda senza la giusta concentrazione e cattiveria, così da perdere anche il bronzo.

Adesso nella diretta di Italia Slovenia ci aspettiamo che la nostra nazionale riesca a prendersi la vittoria: quella balcanica è una squadra che, a differenza del volley maschile, è di caratura inferiore rispetto alle big europee e mondiali. Siamo all’inizio di un percorso che terrà impegnate le nostre ragazze per altre cinque gare dopo questa; per il momento vediamo quello che succederà nella diretta di Italia Slovenia, poi eventualmente potremo capirne di più circa le possibilità che la nazionale di Davide Mazzanti si qualifichi alle Olimpiadi di Parigi – dove potrebbe riscattare le delusioni a cinque cerchi – o debba restare con l’amaro in bocca.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Slovenia è dunque la seconda partita nel Preolimpico di volley femminile: abbiamo aperto ieri contro la Corea del Sud e oggi siamo di nuovo in campo. Ricordiamo che il torneo prevede un round robin in cui ciascuna nazionale affronta tutte le avversarie; alle Olimpiadi si qualificano le prime due della classifica. Polonia e Usa sono le nostre principali rivali: le sfideremo la prossima settimana e saranno presumibilmente quelle le partite decisive per arrivare a Parigi, dunque chiaramente bisognerà battere (e bene) le nazionali più abbordabili.

Possiamo anche dire che l’Italia affronta questo Preolimpico senza Paola Egonu, sulla cui mancata convocazione c’è ancora mistero (scelta condivisa, decisione di Mazzanti o della giocatrice?) ma anche Alessia Orro, che ha subito un trauma cranico nel corso della finale per il bronzo agli Europei. Senza la diagonale titolare palleggiatrice-opposto le cose possono essere più complicate; certamente l’Italia ha la rosa giusta per arrivare alle Olimpiadi anche senza di loro, ma la qualificazione è tutt’altro che scontata e dunque la speranza è quella di vincere contro la Slovenia.











