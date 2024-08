DIRETTA ITALIA SCIABOLA A SQUADRE MASCHILE STREAMING: PER IL RISCATTO (OLIMPIADI PARIGI 2024, 2 AGOSTO)

Oggi venerdì 2 agosto per la scherma al Grand Palais è tempo di pensare alla diretta Italia spada a squadre maschile, che vedrà scendere in pedana il nostro quartetto formato da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara (naturalmente uno di loro sarà riserva), che sono i campioni del Mondo in carica grazie al meraviglioso titolo iridato conquistato un anno fa proprio di questi tempi, nel corso dei Mondiali di scherma che nel 2023 avevamo ospitato proprio noi a Milano. Le Olimpiadi Parigi 2024 hanno invece riservato delusioni ai nostri spadisti a titolo individuale, quindi oggi è il giorno per cercare il riscatto.

Diretta/ Italia Usa (risultato finale 39-45): argento per le italiane nel fioretto alle Olimpiadi Parigi 2024

Scopriamo allora subito il programma della diretta Italia spada a squadre maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, che è un torneo a sole otto squadre e quindi comincerà già con i quarti di finale dalle ore 13.30 con Italia Repubblica Ceca, una sfida da non sottovalutare ma che ci dovrebbe vedere favoriti. Le gare a squadre prevedono nove assalti e vince chi arriva per primo a 45 stoccate, oppure chi sarà in vantaggio allo scadere del tempo con qualsiasi punteggio. Gli altri quarti di finale saranno Francia Egitto, Venezuela Giappone e Kazakistan Ungheria, a dimostrazione del fatto che la scherma è ormai uno sport davvero globale, poi dalle ore 15.50 avremo le semifinali, seguite evidentemente dalla finale terzo posto alle ore 19.30 ed infine alle ore 20.30 dalla finalissima, sperando con gli Azzurri protagonisti fino in fondo nella diretta Italia spada a squadre maschile.

Martina Favaretto è fidanzata?/ "Le prime persone che mi sostengono sono in famiglia"

ITALIA SPADA A SQUADRE MASCHILE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia spada a squadre maschile avrà ampia copertura anche in chiaro sulla Rai, con spazi su Rai Due o eventualmente, in caso di sovrapposizione con altri eventi, anche su Rai Sport sul canale numero 58, mentre saranno sito e app di Rai Play a garantire la diretta streaming video Italia spada a squadre maschile. L’offerta poi si amplia per chi è dotato di qualche abbonamento, grazie ai canali di Eurosport e allo streaming offerto dalla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI

Arianna Errigo, chi è il marito Luca Simoncelli/ "Siamo diventati quattro in famiglia"

ITALIA, SPADA A SQUADRE MASCHILE: RISULTATI E CONTESTO

Per approfondire il discorso circa la diretta Italia spada a squadre maschile alle Olimpiadi Parigi 2024 dobbiamo purtroppo ricordare che domenica la gara individuale ci aveva portato solo delusioni, nonostante Davide Di Veroli fosse il vice-campione del Mondo. Il migliore invece era stato Federico Vismara, capace di raggiungere i quarti di finale dove però si è dovuto arrendere con il punteggio di 15-13 contro l’ungherese Tibor Andrásfi.

Davide Di Veroli e anche Andrea Santarelli avevano invece superato i sedicesimi (per Di Veroli proprio contro un ceco), ma poi il cammino di entrambi si è fermato agli ottavi. L’esempio da seguire è quello delle colleghe della spada femminile, tutte giù dal podio a livello individuale ma poi d’oro nella gara corale. Speriamo allora di divertirci molto anche oggi, in compagnia della diretta Italia spada a squadre maschile…