DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024: UNA DOMENICA DI LUSSO

Abbiamo già l’acquolina in bocca per la diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024, perché oggi domenica 28 luglio sarà davvero un giorno di lusso. Come era già stato ieri, sono in programma due tornei individuali, che in questo caso saranno il fioretto femminile e la spada maschile, con aspettative in entrambi i casi molto alte per l’Italia. Sarà come da tradizione una giornata molto lunga, volendo fissare gli orari essenziali potremmo dire che le semifinali avranno inizio alle ore 19.00, poi avremo dalle ore 20.50 le due finali per il bronzo ed infine il culmine del giorno per la diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024 sarà alle ore 21.45 con la finale per l’oro del fioretto femminile e alle ore 22.15 con quella della spada maschile.

Fissati gli appuntamenti, è chiaro che le attese sono grandi: la storia dell’Italia parla da sola, il fioretto femminile è addirittura definito Dream Team e l’anno scorso ai Mondiali di Milano ci furono l’oro per Alice Volpi, l’argento per Arianna Errigo e il bronzo per Martina Favaretto in una tripletta in stile Londra 2012 (anche in quel caso con Errigo seconda), ma non possiamo naturalmente dimenticare che Davide Di Veroli è l’argento iridato in carica e che con la squadra a Milano vincemmo l’oro – anche se le dinamiche sono diverse fra gare individuali e a squadre. Tutto questo però spiega benissimo perché parliamo di una domenica potenzialmente bellissima per la diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024…

COME VEDERE LA DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Al secondo giorno stiamo tutti imparando come seguire i vari eventi in televisione, si può dire che in chiaro la diretta tv scherma Olimpiadi Parigi 2024 avrà come punto di riferimento Rai Due, specialmente se ci dovessero essere finali tinte d’azzurro, con il prezioso supporto anche di Rai Sport (canale numero 58 del telecomando) e naturalmente della diretta streaming video che sarà garantita per tutti tramite sito o applicazione di Rai Play.

Su abbonamento ci sono naturalmente i canali di Eurosport, disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN, che seguiranno la scherma con tutta l’attenzione che merita, mentre lo streaming integrale su Discovery Plus è il punto di riferimento più prezioso per gli appassionati che vogliono vivere ogni momento delle Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024: LE GRANDI AMBIZIONI DELL’ITALIA

Insomma, sarà una domenica tutta da vivere in punta di fioretto (o di spada) per la diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024. Le nostre ragazze vorranno riscattare la grande delusione di Tokyo, quando l’Italia rimase giù dal podio del fioretto femminile individuale con Alice Volpi quarta a causa della sconfitta per 15-14 nella finale per il terzo posto e poi il bilancio fu solo parzialmente salvato dalla medaglia di bronzo a squadre. Le carte in regola per il riscatto ci sono tutte, soprattutto grazie alla stessa Alice Volpi e alla portabandiera Arianna Errigo, che in questo momento sono rispettivamente una la campionessa del Mondo e l’altra d’Europa in carica.

Nella spada maschile la battaglia potrebbe essere più complicata, ma ugualmente affascinante. I nostri ragazzi sono oro mondiale e argento europeo a squadre, a dire il vero si esaltano in maniera speciale quando gareggiano insieme e quindi le aspettative potrebbero essere più alte appunto nella competizione a squadre, ma pure a livello individuale non si scherza e allora dovremo fare un grande tifo anche per il vice-iridato Davide Di Veroli e per i suoi compagni di squadra, per provare a rendere più azzurra possibile la domenica in compagnia della diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024.