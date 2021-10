Diretta Italia Spagna/ Streaming video Rai 1: semifinale di lusso, Nations League

DIRETTA ITALIA SPAGNA: LA RIVINCITA DI WEBLEY NELLA SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE

Italia Spagna, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è la prima semifinale della Uefa Nations League, la cui Final Four è ospitata proprio dall’Italia tra Milano e Torino. Appuntamento alle ore 20.45 di stasera, mercoledì 6 ottobre 2021, per l’attesissima diretta di Italia Spagna, che naturalmente ci riporta alla mente un’altra recente semifinale fra gli Azzurri e le Furie Rosse, cioè quella giocata a Wembley il 6 luglio scorso agli Europei e vinta ai calci di rigore dall’Italia sulla strada del trionfo finale per Roberto Mancini e i suoi ragazzi.

Sono passati appena tre mesi e – scherzi del calendario – eccoci a vivere di nuovo una semifinale Italia Spagna. Il prestigio della manifestazione non è lo stesso, però di certo la possibilità di vincere due trofei nello stesso anno (una rarità per le Nazionali) fa gola all’Italia, a maggior ragione considerando il fatto che giochiamo in casa. Per la Spagna ci sarà invece il desiderio di rivincita rendere ancora più pepata la sfida: ci attendiamo certamente grandi emozioni stasera a San Siro con Italia Spagna…

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Italia Spagna, come sempre per quanto riguarda le partite della nostra Nazionale, sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti su Rai Uno. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DI ITALIA SPAGNA

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA

Ecco adesso le probabili formazioni di Italia Spagna che potremmo attenderci stasera al Meazza. Roberto Mancini dovrebbe schierare l’Italia con un modulo 4-3-3 che vedrà Donnarumma in porta; davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri; a centrocampo il terzetto formato da Barella, Jorginho e Locatelli ed infine in attacco ci aspettiamo Chiesa e Insigne ai fianchi della prima punta Kean, che avrebbe così una grande occasione per mettersi in evidenza.

La replica della Spagna di Luis Enrique dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3: De Gea difenderà i pali delle Furie Rosse; davanti a lui ecco la difesa a quattro composta da Azpilicueta, Laporte, Garcia e Marcos Alonso; centrocampo invece a tre con Koke, Busquets e Rodri che dovrebbero essere titolari, così come nel tridente d’attacco i favoriti sono Oyarzabal, Torres e Sarabia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Italia Spagna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri partono leggermente favoriti, magari anche grazie al fattore campo: il segno 1 è infatti quotato a 2,35. Si sale poi a quota 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere la Spagna.

