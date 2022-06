DIRETTA ITALIA SPAGNA/ Video streaming Rai: tre finali storiche (Mondiali pallanuoto)

DIRETTA ITALIA SPAGNA: LE TRE FINALI

Nella storia di Italia Spagna, la cui diretta ci farà compagnia tra poco per i Mondiali pallanuoto 2022, ci sono tre finali che hanno fatto gioire il Settebello e piangere di rimando la nazionale iberica. Quella forse ancora più iconica risale al 1992: Olimpiadi a Barcellona, dunque in casa della Spagna, e vittoria per 9-8 con quattro gol di Massimiliano Ferretti, un successo che era arrivato ai tempi supplementari. In quel torneo a cinque cerchi Italia Spagna aveva già fatto registrare uno splendido 9-9 nella fase a gironi; trionfo per Ratko Rudic, tre anni dopo ancora lui aveva guidato il Settebello alla vittoria del Mondiale casalingo (a Roma) e qui la finale era finita 10-5, con la Spagna annichilita da un secondo periodo che era terminato 4-0 in nostro favore.

Diretta/ Mondiali nuoto 2022 streaming video tv: Minisini-Ruggiero oro nel duo libero

L’ultimo precedente lo abbiamo già ricordato, la terza finale è quella del Mondiale 2019: a Gwanju, dopo le meravigliose vittorie contro Grecia e Ungheria, l’Italia aveva ritrovato la Spagna sul proprio cammino e l’aveva battuta ancora per 10-5 – quasi un segno del destino – trovando due gol a testa di Stefano Luongo e Vincenzo Dolce e strappando nei due quarti centrali (6-2 il parziale). Adesso come detto non è una partita per la medaglia d’oro, ma qui ai Mondiali pallanuoto 2022 potrebbe comunque valere molto… (agg. di Claudio Franceschini)

Thomas Ceccon/ Diretta finale 50 dorso Mondiali streaming video Rai 2, orario

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna, partita di pallanuoto ai Mondiali nuoto 2022 Budapest, sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD (canale numero 58) sarà l’emittente che manderà in onda il match. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA SPAGNA

PER IL PRIMO POSTO!

Italia Spagna, in diretta dalla Sopron Lover Pool, si gioca alle ore 18:00 di sabato 25 giugno: la terza e ultima giornata nel gruppo C, ai Mondiali di pallanuoto 2022, ci dirà quale di queste due nazionali salterà il playoff nel tabellone ad eliminazione diretta e si qualificherà subito per i quarti di finale. Un obiettivo che sarebbe tutt’altro che indifferente, perché oltre ad abbreviare il cammino verso la finale o comunque la zona medaglie toglierebbe di mezzo un rischio evitabile. Italia Spagna poi è la riedizione della finale di tre anni fa, e dunque un ricordo favoloso per il Settebello che difende il titolo vinto in Corea del Sud.

Benedetta Pilato/ Diretta finale 50 rana Mondiali streaming video Rai 2, orario

Questo chiaramente rimane il tema principale, unito ad un altro straordinario ricordo per la nostra nazionale; oggi come detto vale la possibilità di vincere il girone ma attenzione, perché queste due nazionali si potrebbero ritrovare avversarie più avanti nel torneo e magari ancora a giocarsi l’oro. Vedremo allora come andranno le cose, sicuramente nel presentare la diretta di Italia Spagna bisogna dire che la composizione del girone lasciava già intendere come sarebbero state queste due squadre a giocarsi la leadership nel girone, qui ai Mondiali di pallanuoto 2022.

DIRETTA ITALIA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Spagna può essere considerata “la” partita: tre anni fa il titolo Mondiale battendo la Roja, ma anche quella grande gioia del 1992 che era stata ancora più grande, perché arrivata a casa delle furie rosse. Oggi Italia Spagna ha un contesto che potremmo definire minore, non si tratta di una finale o di una partita per le medaglie, ma chiaramente può esserlo indirettamente: non riuscire a ottenere il primo posto nel girone significherebbe allungare il percorso nei Mondiali pallanuoto 2022, giocare il playoff tra l’altro avrebbe l’implicazione non soltanto di aumentare i rischi di un’eliminazione precoce, ma inevitabilmente toglierebbe anche energie che potrebbero essere fondamentali nel proseguo del torneo.

Questo, considerando che più si andrà avanti e più si troveranno nazionali pronte e preparate e l’asticella delle difficoltà si alzerà. Inoltre battere la Spagna, certamente una delle candidate alla vittoria dei Mondiali, sarebbe un bel colpo anche dal punto di vista psicologico, manderebbe un bel segnale a tutte le rivali e, guardando solo in casa del Settebello, accrescerebbe l’autostima e la consapevolezza, che ovviamente già esiste nel gruppo, di poter ripetere il successo di tre anni fa. Tra poco saremo in vasca a Sopron, vedremo cosa succederà nella diretta dell’affascinante e attesissima Italia Spagna…

© RIPRODUZIONE RISERVATA